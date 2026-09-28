삼성전자 DX부문 노조위원장 선출…DS와 공동교섭 요구 예고

삼성전자 가전·스마트폰·TV 등을 담당하는 DX(디바이스경험) 부문 중심의 삼성전자 노동조합 동행(이하 동행노조)이 차기 위원장을 선출했다.



28일 동행노조에 따르면, 이날 손용호·안영득 후보가 9천777표를 얻으며 54.2%의 득표율로 차기 위원장·수석부위원장에 당선됐다.

지난 7월 16일 경기도 수원시 영통구 삼성전자 수원사업장 앞에서 삼성전자노동조합 동행(동행노조) 조합원들이 집회에 앞서 묵념하고 있다. 연합뉴스

차기 위원장 투표는 지난 21일부터 이날 오전 9시까지 진행됐으며, 최종 투표율은 62.1%로 집계됐다.



동행노조는 반도체 사업을 담당하는 DS(디바이스솔루션) 부문과 함께 임금협상 교섭을 할 수 있도록 공동교섭의 틀을 마련해달라고 요구하고 있다.



이를 위해 차기 위원장 선출을 마친 후 임·단협 태스크포스(TF)를 가동해 공동교섭 구조를 요구하고 DX 부문의 요구안을 협상 테이블에 올리겠다고 밝힌 바 있다.



동행노조는 지난 18일부터 서울 용산구 이재용 삼성전자 회장 자택 인근에서 무기한 농성 집회를 진행하며 임금협상 및 성과급과 관련해 이 회장과의 직접 대화를 요청하고 있다.



지난 27일 기준 동행노조 가입자 수는 3만935명으로, DX 부문 전체 인력의 약 63%가 가입했다.

<연합>

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