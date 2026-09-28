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장동혁, 육영수 피격 다룬 ‘암살자(들)’에 “북한 선전영화 리메이크 수준”

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전민 인턴기자 I.mean@segye.com

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“표현의 자유를 빌미로 정당화될 수 없어”…국민의힘 일각도 비판 가세
장동혁 국민의힘 대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 뉴시스
장동혁 국민의힘 대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 뉴시스

 

국민의힘 장동혁 대표가 영화 ‘암살자(들)’를 두고 “북한 선전영화 ‘민족과 운명’의 리메이크 수준이라는 이야기까지 나온다”며 직격했다.

 

28일 장 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 지난 23일 개봉한 해당 영화를 언급하면서 “육영수 여사 피격의 배후에 박정희 대통령이 있다는 참으로 황당한 스토리라고 한다”며 이같이 말했다.

 

장 대표는 “2002년 박근혜 대통령 방북 당시, 북한 김정일이 직접 육영수 여사 시해 사건에 대해 사과한 바 있다”며 “김정일은 ‘암살 음모 하급자들이 관련됐으며, 나는 사전에 그런 음모를 알지 못했다’고 했다. 그런데도 좌파들은 이런 영화를 만든다”고 썼다.

 

이어 장 대표는 “5.18은 말 한 마디만 잘못해도 감옥에 간다”며 “6.25 북침론, 천안함 미국 잠수함 충돌 주장은 ‘표현의 자유’다”라고 주장했다. 또 “노무현 대통령 건드리면 줄줄이 고소고발 당한다”면서 “박정희 대통령 모욕은 ‘표현의 자유’다”라고 적었다.

 

계속해서 장 대표는 “‘표현의 자유’는 좌파의 전유물인가?”라고 되물으면서 “말 나온 김에 나도 좋은 영화 한 편 소개한다”며 2016년 개봉한 영화 ‘아수라’를 언급했다.

 

영화 ‘암살자(들)’을 향한 비판은 장 대표에 이어 국민의힘 일각에서도 나왔다.

 

전날 국민의힘 김미애 원내정책수석부대표는 자신의 SNS에 “영화적 허구가 사실의 외피를 쓸 때 그 영향은 영화관에서 끝나지 않는다”며 “실제 역사를 다루면서 사실과 허구의 경계를 흐릴수록 그 자유에는 더 무거운 책임이 따라야 한다”고 영화를 비판했다.

 

국민의힘 주진우 의원도 SNS에서 “영화적 상상력이 아니라 유족의 가슴이 미어지게 하는 패륜적 범죄”라면서 “표현의 자유를 빌미로 정당화될 수 없으므로 엄정하게 처벌해야 한다”고 밝혔다.


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