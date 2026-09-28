李대통령 지지도 37.9%, 2주 연속 상승…민주 38.7% 국힘 39.4% 오차범위 내 역전 [리얼미터]

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 지난주 상승세로 반전한 뒤 2주 연속 올랐다는 여론조사 결과가 28일 나왔다.

미국 뉴욕에서 열린 ‘대한민국 투자 서밋 2026’ 행사에 참석해 발언하고 있는 이재명 대통령. 연합뉴스

여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 21일부터 23일까지 전국 18세 이상 유권자 1508명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 지난주보다 3.1%포인트 오른 37.9%로 집계됐다. 부정 평가는 3.3%포인트 하락한 60.1%, ‘잘 모름’은 2.0%였다.

리얼미터는 대국민 기자회견을 통한 소통 행보와 유엔총회 및 한미정상회담 등 순방 외교가 긍정적으로 작용했다고 분석했다. 또한 김승원 법무부 장관 후보자의 자진 사퇴와 강훈식 대통령비서실장의 사의 표명 등 인적 쇄신 의지도 평가를 받은 것으로 풀이됐다.

한편 지난 22일부터 23일까지 전국 유권자 1005명을 대상으로 진행된 정당 지지도 조사에서는 국민의힘이 39.4%, 더불어민주당이 38.7%를 기록했다. 국민의힘은 전주 대비 0.9%포인트 상승한 반면, 민주당은 1.5%포인트 하락하며 양당의 지지율이 오차범위 내(±3.1%포인트)에서 역전됐다.

국민의힘은 장관 후보자들의 잇따른 낙마를 고리로 정부의 인사 검증 실태를 공격하고, 사법부 갈등과 개헌 논란을 부각해 지지율을 끌어올린 것으로 분석됐다. 반면 민주당은 중대범죄수사청장 후보 인선을 둘러싼 당내 갈등과 조희대 대법원장의 대법관 재제청 거부 사태 여파로 40대 이하 및 중도층에서 이탈표가 발생해 하락세를 보였다.

이 밖에 조국혁신당은 4.0%, 개혁신당은 2.9%, 진보당은 1.4%를 기록했으며 무당층은 10.2%로 집계됐다. 이번 대통령 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%포인트(응답률 3.8%), 정당 지지도 조사는 ±3.1%포인트(응답률 3.5%)이며 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지