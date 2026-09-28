박준규, 동업자·매니저 배신에 12억 빚 고백…“집·자동차까지 처분했다”

MBN 예능 프로그램 ‘극복스토리 당신이 아픈 사이’ 화면 캡처

배우 박준규가 뮤지컬 제작에 도전했다가 약 12억 원의 빚을 떠안게 된 사연을 털어놨다.

27일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘극복스토리 당신이 아픈 사이’에는 박준규와 아내 진송아가 출연해 과거 경제적으로 힘들었던 시절을 이야기했다.

이날 박준규는 주변에서 만류했던 뮤지컬 제작에 직접 뛰어들었다고 밝혔다. 그는 “하지 말라던 뮤지컬 제작을 했다. 그래서 12억, 13억 정도 날렸다”며 당시 상황을 설명했다.

동업자와 함께 작품을 준비했지만 투자 과정에서 문제가 발생했다. 진송아는 동업자가 투자금을 가져오지 않았다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다고 말했다.

당초 회사 명의로 작성됐던 투자 계약이 이후 박준규 개인 명의로 변경되면서 문제가 커졌다는 게 부부의 설명이다. 결국 투자금에 대한 책임을 박준규 부부가 떠안게 됐다.

박준규는 빚을 갚기 위해 살던 집과 자동차까지 처분했다고 밝혔다. 하지만 재산을 정리한 뒤에도 빚은 남았다.

당시의 스트레스가 상당했다는 이야기도 나왔다. 박준규는 경제적인 문제로 힘든 시간을 보내면서 신체적인 변화까지 겪었다고 털어놨다.

이후에도 박준규 부부에게 또 다른 금전 문제가 발생했다. 20년 동안 함께했던 매니저가 건강 문제로 일을 그만둔 뒤 새로운 매니저와 일을 시작하면서 벌어진 일이었다.

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