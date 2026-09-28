상가 8곳 중 1곳은 비어있다…공실률, 2021년 이후 최고치

전국 일반상가 평균 공실률이 13%대를 넘어서고 17개 시·도 중 16곳의 공실률이 5년 전 대비 상승한 것으로 나타났다.



28일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 황희 의원이 한국부동산원으로부터 제출받은 자료에 따르면 전국 일반상가 공실률은 2021년 1분기 11.96%에서 올 2분기 13.36%로 5년 새 1.4%포인트 상승했다.

임대문의 게시된 아파트 상가의 모습

상가 8곳 중 1곳은 비어있다는 의미다.



2분기 전국 공실률은 2024년 3분기 이후 7개 분기 연속 상승해 2021년 이후 최고치를 기록했다.



지역별로는 17개 시·도 중 울산을 제외한 모든 지역의 평균 공실률이 2021년 1분기 대비 올랐다.



2분기 공실률이 가장 높은 지역은 세종(22.79%)이었고 이어 대구(17.84%), 충북(17.43%), 경북(16.66%), 광주(16.50%) 등 순이었다.



상가의 핵심인 1층도 전국 공실률이 2021년 1분기 4.79%에서 올 2분기 6.68%로 상승하는 등 일반상가 상권 사정이 전반적으로 악화함을 드러냈다.



유형별로도 중대형 공실률은 같은 기간 12.98%에서 14.33%로, 소규모는 6.41%에서 8.47%로 높아졌다. 세종은 중대형 공실률이 29.68%로 10곳 중 약 3곳이 빈 상태다.



일반상가 임차인의 다수를 차지하는 소상공인의 경영 여건도 어두운 것으로 나타났다.



중소벤처기업부가 국세청 국세통계를 분석한 자료에 따르면 지난해 폐업한 사업자는 97만5천681개, 폐업률은 8.64%로 집계됐다. 폐업 사유 중 '사업 부진'이 전체의 50.4%를 차지했다.



황 의원은 "상가 공실 확대는 특정 지역만의 문제가 아니라 내수 여건과 소비 환경의 변화가 복합적으로 반영된 민생경제의 신호"라며 "소상공인 지원과 민생경제 회복 정책이 실제 민생 상황에 맞게 작동할 수 있도록 보다 세밀한 분석과 대응이 필요하다"고 말했다.

<연합>

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