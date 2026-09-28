장원영, 가을에도 늘씬한 비결?…과거 밝힌 식단 눈길

그룹 아이브 장원영이 가을 분위기가 물씬 느껴지는 일상을 공개한 가운데, 과거 방송에서 밝힌 식단 관리법에도 관심이 쏠리고 있다.

장원영은 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 그는 브라운 계열의 오프숄더 니트와 블랙 미니스커트를 착용하고 베이지색 어그 부츠를 매치해 차분한 가을 스타일을 선보였다.

장원영이 가을 분위기가 느껴지는 스타일링으로 일상을 공개했다. 장원영 인스타그램 캡처

자연광을 받은 긴 머리와 계절감 있는 의상이 어우러진 가운데, 턱을 괸 채 편안하게 포즈를 취하며 자연스러운 분위기를 연출했다.

최근 장원영이 글로벌 라이프스타일 브랜드 어그(UGG)의 새 브랜드 앰배서더로 발탁된 만큼, 이날 사진에서도 브랜드가 강조하는 가을·겨울 분위기와 어울리는 스타일링이 눈길을 끌었다.

장원영의 날씬한 체형과 함께 과거 공개한 식단 관리법도 다시 주목받고 있다. 그는 과거 JTBC '냉장고를 부탁해'에 출연해 콩을 좋아한다며 검은콩 두부와 콩 볶음, 녹풍콩 두유 등을 챙겨 먹는다고 밝혔다.

사진=장원영 인스타그램 캡처

콩은 식물성 단백질과 식이섬유가 들어 있어 포만감을 유지하는 데 도움을 줄 수 있는 식품이다. 특히 대두에는 이소플라본과 불포화지방산 등 다양한 영양성분이 함유돼 있어 균형 잡힌 식단을 구성할 때 활용할 수 있다.

다만 특정 식품만 집중적으로 섭취하는 방식보다는 탄수화물·단백질·지방 등 주요 영양소를 적절히 구성하고 전체적인 섭취량과 운동을 함께 관리하는 것이 중요하다.

<뉴시스>

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