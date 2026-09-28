[아시안게임] 육상 남자 400ｍ 계주, 극적으로 결선행…"항소 인용"

예선에서 실격 처분을 받았던 육상 남자 400ｍ 계주 대표팀이 항소를 제기해 판정을 뒤집고 극적으로 결선에 진출했다.



하경수 육상 남자 단거리 대표팀 감독은 28일 연합뉴스와 통화에서 "판정 직후 우리가 가진 영상을 모두 제출하면서 실격 대상이 아니라고 즉시 항소했고, 주최 측은 우리의 주장을 받아들였다"며 "우리는 내일 결선에 진출하게 됐다"고 전했다.

지난 27일 일본 아이치현 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400m 계주 결승에서 실격 판정을 받은 대한민국 대표팀 김시온, 나마디 조엘진, 이재성, 비웨사 다니엘 가사마가 트랙을 나서고 있다. 연하뷴스

하 감독은 "심판진은 배턴 터치 구간을 넘어갔다고 판정내렸는데 우리가 봤을 땐 아니었다"며 "우리는 실격 대상이 아니라는 확신을 갖고 있었지만, 올림픽, 아시안게임 등 국제종합대회에서 항소 신청이 뒤집어진 사례가 많이 나오지 않은 만큼 구제받을 수 있을 것이란 희망이 크지 않았는데 좋은 결과가 나와 다행"이라고 말했다.



김시온(국군체육부대), 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(전남광주시청), 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)로 이뤄진 남자 계주 대표팀은 27일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400ｍ 계주 예선 2조에서 실격 처분을 받았다.



대표팀은 39초33의 기록으로 일본(38초71), 태국(38초89), 오만(38초99)에 이어 조 4위를 기록했고, 전체 12개 출전 팀 중 7위에 올라 8개 팀이 진출하는 결선 무대를 밟는 듯했다.



그러나 심판은 1번 주자 김시온에서 2번 주자 나마디 조엘진으로 이어질 때 선수들이 배턴 터치 구간을 넘어갔다고 판정 내리면서 실격 처분을 내렸다.



대표팀은 즉시 항소했으며 판정을 뒤집으면서 메달 도전을 이어갈 수 있게 됐다.



한국은 이번 대회 남자 100ｍ에서 4, 5위에 오른 나마디 조엘진과 비웨사를 앞세워 남자 400ｍ 계주 메달을 노린다.



결선은 28일 밤 같은 장소에서 펼쳐지며 한국과 싱가포르, 스리랑카, 오만, 중국, 일본, 대만, 태국, 사우디아라비아가 경쟁한다.



한편 여자 400ｍ 계주 예선 2조에 출전한 서지현(진천군청), 김서윤(창원시청), 김명지(정선군청), 김주하(시흥시청)는 44초94의 기록으로 조 5위, 기록상 전체 8위에 올라 결선에 진출했다.



여자 3,000ｍ 장애물 결선에 출전한 조하림(문경시청)은 10분26초06의 기록으로 8명의 출전 선수 중 8위 성적을 냈다.

<연합>

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