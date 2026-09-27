‘성남 중식당 테러’ 용의자 4명, 모두 중국 국적… 범행 당일 본국 도주

중국 최고지도자 이름을 상호로 쓰는 경기 성남시 분당구의 한 중식당에 침입해 래커와 페인트를 뿌리고 식재료에 정체불명의 물질을 살포한 용의자 4명이 모두 중국 국적인 것으로 확인됐다.

경기 분당경찰서는 공동재물손괴 등 혐의를 받는 20∼40대 중국 국적 남성 4명의 신원을 특정했다고 27일 밝혔다.

테러를 당한 중식당 외부. 연합뉴스

이들은 지난 24일 오전 분당구의 한 중식당에 무단 침입해 약 1시간 동안 내부 집기와 벽면 등에 래커·페인트를 뿌리고 식재료를 훼손한 혐의를 받는다. 일부 식재료에는 농약으로 추정되는 물질을 뿌린 정황도 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상과 이동 동선을 분석해 이들의 신원을 파악했다. 용의자들은 마스크와 모자로 얼굴을 가린 채 범행한 뒤 택시를 타고 서울 성동구의 숙소로 이동한 것으로 조사됐다.

이후 3명은 범행 당일 오전, 나머지 1명은 같은 날 오후 인천국제공항을 통해 중국으로 출국했다. 이들은 중국 옌타이와 상하이 등지로 달아난 것으로 파악됐다.

경찰은 용의자들이 약 한 달 전 한국에 입국해 서울의 한 모텔에서 함께 생활한 사실을 확인하고, 계획범죄 가능성도 살펴보고 있다. 경찰은 국제사법공조 절차를 밟아 이들의 소재를 확인하고 신병 확보에 나설 계획이다.

피해 업주는 해당 식당 상호가 중국 최고지도자 이름과 같다는 이유로 지난해부터 상호 변경을 요구하는 항의가 이어졌다고 주장한 것으로 전해졌다. 업주는 상호 변경을 검토 중인 것으로 알려졌다.

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