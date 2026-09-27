한강공원 인근 흉기 들고 카페 침입시도… 점주 대처로 피해 막아

연휴 마지막 날 인파가 몰린 한강공원 인근에서 행인들을 흉기로 위협한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.



27일 연합뉴스 취재를 종합하면 서울 영등포경찰서는 이날 오후 3시 45분께 양화한강공원 인근에서 흉기를 들고 행인을 위협한 혐의를 받는 A씨를 공공장소 흉기소지죄로 검거했다. 이로 인해 다친 사람은 없었다.

서울 영등포구 흉기 위협 현장. 독자 제공

A씨가 길거리에서 흉기를 들고 소리를 지르자 행인들은 인근 카페로 대피한 것으로 전해졌다.



이에 A씨는 흉기를 든 채 카페에 들어오려고 시도했으나 카페 점주가 문과 창문을 잠그고 경찰에 즉각 신고해 피해를 막을 수 있었다.



30대 목격자 B씨는 "두 아이와 함께 가족끼리 야외 카페에서 커피를 마시고 있었는데, 갑자기 큰소리와 함께 사람들이 웅성웅성하는 소리가 들려서 돌아보니 한 남성이 칼을 들고 주변 사람들에게 고함을 치고 있었다"고 말했다.



B씨는 "놀라서 우선 카페 안으로 피신하였고, 밖에 있던 다른 사람들도 안으로 들어왔다"며 "그 남성은 주변 사람들이 도망치자 카페로 와 문과 창문을 두들기며 열려고 시도하였으나 잠겨있었고 다시 인근 차량 등을 향해 칼을 들고 달려갔다"고 전했다.



카페 내부에는 15명 내외의 사람들이 있었던 것으로 전해졌다.



경찰은 A씨를 상대로 범행 경위 등을 조사하는 한편 구속영장 신청을 검토할 방침이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지