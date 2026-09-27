아시안 게임서 쏟아진 금메달로 풍성해진 한가위

2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전한 대한민국 선수단의 한가위가 쏟아지는 금메달로 풍성했다.

지난 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 환호하고 있다. 연합뉴스

준결승에서 220㎝가 넘는 장쯔위가 버틴 중국을 꺾으며 파란을 일으켰던 한국 여자 농구 대표팀은 지난 26일 일본 아이치현 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 대회 결승전에서 일본을 75-70으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 한국 농구는 남자에 이어 여자 대표팀이 2014년 인천 대회 이후 나란히 12년 만에 아시안게임 동반 금메달을 목에 걸며 ‘르네상스’를 맞았다. 아울러 3대3 농구에서도 남자부 금메달, 여자부 동메달까지 더해져 눈부신 성과를 거뒀다.

금빛 소식은 다른 종목에서도 이어졌다. 펜싱 남자 사브르의 간판인 오상욱(대전광역시청)은 단체전 결승에서 3점 차 대역전극을 이끌며 개인전에 이어 2관왕에 올랐다. 기계체조에서도 여자 도마의 여서정(제천시청), 여자 평균대의 황서현(인천체고)이 금메달을 따냈다. 특히 황서현의 평균대 금메달은 40년 만에 나온 쾌거다. 조광희와 김효빈(이상 울산광역시청)은 카누 카약 스프린트 2인승과 4인승에서도 모두 금메달을 차지해 2관왕에 올랐다. 배재민(철권 5)-연제길(스트리트 파이터 6)-이광노(더 킹 오브 파이터즈 15) 등 평균 41.7세로 구성된 e스포츠 대전 격투 대표팀도 일본을 꺾고 초대 챔피언에 등극했다. 승마 마장마술에서도 남동헌이 정상에 올랐고, 강준이(영등포고)는 아시안게임에서 한국 선수로는 최초로 스케이트보드 종목에서 금메달을 땄다.

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