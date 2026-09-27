“시대를 향한 질문 계속 던질 것”

공연예술 작가 겸 작곡가·비디오 아티스트 구자하가 26일(현지시간) 노르웨이에서 국제입센상을 받았다. ‘연극계 노벨상’으로 불리는 국제입센상은 노르웨이 출신 극작가 겸 연출가 헨리크 입센(1828∼1906)을 기려 2007년 제정됐다. 특정 자격 요건이나 제한 없이 2년마다 연극 예술의 영역에서 새로운 예술적 차원을 제시한 개인, 기관, 단체에 수여된다. 수상자는 노르웨이 문화평등부가 임명한 국제 위원회에 의해 선정되며, 운영 사무국은 노르웨이 국립극장이 담당한다.



구자하는 한국예술종합학교 연극원을 졸업하고 2011년부터 유럽에 거주하며 작업하고 있다. 독일 베를린의 클럽에서 잠시 전자음악을 하다가 네덜란드 암스테르담예술대학에서 동시대 연극 석사 과정을 밟았다. 현재는 벨기에 겐트에 있는 공연예술기관 캄포(CAMPO)의 협력 아티스트로 활동하고 있다. 그는 음악과 영상, 텍스트, 로보틱 오브제 등 다양한 매체를 활용해 인간의 연기를 중심으로 하는 전통적 연극의 틀을 깨 왔다. ‘하리보 김치’와 ‘하마티아 3부작’인 ‘롤링 앤 롤링’, ‘쿠쿠’, ‘한국의 역사’ 등을 선보였다.

연출가 구자하가 26일(현지시간) 노르웨이 오슬로 국립극장에서 국제입센상을 받은 후 수상 소감을 말하고 있다. 오슬로=연합뉴스

심사위원회는 올해 수상자 선정 기준으로 ‘너무 자주 찬성과 반대로 나뉘는 세상에서 연극을 사이의 공간, 즉 사람들이 모여 우리가 알지 못하는 것들을 상상하고 영감을 얻을 수 있는 공간으로 구상하는 상상력’을 내걸었다. 심사위원장을 맡은 잉그리드 로렌첸 노르웨이 국립발레단 예술감독은 이날 노르웨이 오슬로 국립극장에서 열린 시상식에서 “구자하는 이데올로기와 플랫폼의 관습을 뛰어넘는 놀라운 능력을 갖췄다”고 말했다.



구자하는 “정확히 말하면 동시대 감각을 잃어버린 채 과거의 형식에 머물러 있는 연극을 싫어한다. 우리가 지금 살아가는 세계가 어떻게 변하고 있는지 귀 기울이지 않는 연극을 싫어한다”며 “앞으로도 내가 살아가는 시대를 계속 질문하고 이미 그려진 지도의 중심이 아닌, 아직 그려지지 않은 곳을 향해 움직이고 싶다”고 말했다. “저는 연극을 사랑하기 때문에 연극을 만드는 사람이라기보다, 어쩌면 연극을 계속 의심하기 때문에 연극을 만드는 사람인지도 모르겠습니다. 연극은 무엇이어야 하는지, 무대에는 누가 설 수 있는지, 누가 말할 수 있는지, 우리는 누구의 목소리를 아직 듣지 못하고 있는지 계속 질문하고 싶습니다.”

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지