익산 미륵산서 30대 등산객 벌에 쏘여 의식저하… 가을철 벌 쏘임 사고 늘어

전북 익산 미륵산에서 등산하던 30대 남성이 벌에 쏘여 의식이 저하되고 호흡곤란 증상을 보여 소방헬기로 병원에 긴급 이송됐다. 가을철 들어 등산과 벌초·성묘 등 야외 활동이 늘면서 이런 벌 쏘임 사고가 잇따르고 있어 각별한 주의가 요구된다.

27일 전북도소방본부에 따르면 이날 오전 10시12분쯤 익산시 금마면 기양리 미륵산 등산로에서 A(30대)씨가 머리 부위를 벌에 쏘였다는 신고가 접수됐다. A씨는 직장동료와 함께 등산하던 중 벌에 쏘인 뒤 의식이 저하되고 호흡곤란 등 중상을 입은 것으로 파악됐다.

27일 오전 전북 익산시 금마면 기양리 미륵산 등산로에서 산행하던 30대 남성이 머리 부위를 벌에 쏘였다는 신고가 접수되자 119 소방헬기가 출동해 구조하고 있다. 전북도소방본부 제공

소방 당국은 구조·구급 대원 등 20여명과 소방헬기 등 장비 7대를 투입해 구조에 나섰다. A씨는 이날 오전 11시59분 소방헬기로 구조돼 원광대병원에서 치료받고 있다.

최근 전북에서는 이처럼 벌초, 등산 등 중 벌에 쏘이는 사고가 잇따르고 있다. 지난 20일에는 완주군 대둔산에서 등산하던 50대 여성이 벌에 쏘인 뒤 전신 두드러기와 구토 증상을 보여 병원으로 이송됐다. 전날에는 순창군에서 벌초하던 60대 남성이 벌에 쏘여 호흡곤란 증상을 보인 뒤 병원으로 옮겨졌다.

벌초·성묘와 등산 등 야외 활동이 늘어나는 가을철에는 벌집을 건드리거나 벌의 공격을 받는 사고가 증가할 수 있어 주의가 필요하다. 전북도소방본부에 따르면 이달 들어 22일까지 도내 벌 쏘임 관련 구급 출동은 154건으로, 이 중 144명이 병원으로 이송됐다. 하루 평균 6.5명꼴이다. 최근 3년간(2023∼25)간에도 도내 벌쏘임 관련 119 출동 또한 총 1592건이며, 이 중 1247건(78.3%)은 7월부터 9월 사이 발생했다.

소방 당국은 벌을 자극할 수 있는 향수나 향이 강한 화장품 사용을 자제하고, 가급적 밝은 계열의 옷을 착용해야 한다고 당부했다. 벌집을 발견했을 때는 직접 제거하려 하지 말고 안전한 곳으로 이동한 뒤 119에 신고해야 한다.

벌의 공격을 받으면 머리를 보호하면서 20ｍ 이상 신속하게 벗어나야 한다. 벌에 쏘였을 땐 벌침을 신속히 제거하고 상처 부위를 깨끗한 물로 씻은 뒤 냉찜질하는 것이 도움이 된다. 호흡곤란이나 의식 저하, 전신 두드러기 등 이상 증상이 나타나면 즉시 119에 신고해 응급처치받아야 한다.

진형민 전북소방본부장은 “가을철에는 등산과 벌초 등 야외 활동이 늘면서 벌과 접촉할 가능성도 커진다”며 “집이나 등산로 등 왕래가 빈번한 곳에서 벌집을 발견하면 가까이 가지 말고 신속하게 안전한 장소로 이동해 119에 신고해 달라”고 말했다.

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