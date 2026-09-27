“상어 ‘부캉이’ 보자”… 연휴에도 ‘오픈런’

추석 연휴 기간 상어 ‘부캉이’를 보기 위해 부산 동구 북항 친수공원에 41만여명의 방문객이 몰렸다. 지난 18일 북항 친수공원 인공수로에서 몸길이 3m의 대형 상어가 처음 발견됐는데, 상어가 발견된 장소인 ‘북항’을 친근하게 발음한 ‘부캉이’라는 이름이 상어에게 붙었다.

추석 연휴 마지막 날인 27일 부산 동구 북항 친수공원을 찾은 시민들이 수로를 유영하는 상어 ‘부캉이’를 지켜보고 있다.부산=연합뉴스

27일 부산 동구 북항 친수공원에는 이른 오전부터 ‘부캉이’를 보려는 방문객의 발길이 이어졌다. 지느러미를 반쯤 내놓고 물을 가르며 유영하는 부캉이가 보일 때마다 방문객들은 탄성을 지르며 휴대전화로 부캉이를 찍느라 여념이 없었다. 부캉이를 보기 위한 인파가 몰리면서 공원 주변 편의점과 카페 등은 때아닌 ‘상어특수’를 누렸다.

부산시설공단에 따르면 북항 친수공원 방문객은 추석 연휴 첫날인 24일부터 27일 오후 6시까지 나흘간 41만1000명으로 집계됐다. 날짜별로 연휴 첫날인 24일엔 10만1000명, 25일 13만6000명, 26일 8만3000명, 27일 9만1000명이 찾았다. 전날 부산에는 17.3㎜의 비가 내렸는 데도 8만명이 넘는 인파가 상어를 보기 위해 몰렸다.

공단 측이 방문객 수 집계를 시작한 지난 19일부터 이날까지 누적 방문객 수는 49만6800명이다.

공단 관계자는 “부캉이가 발견되기 전엔 북항 친수공원에 하루 평균 2000여명이 방문했는데, 부캉이가 등장한 뒤 지난 열흘간 평소의 약 25배 증가한 방문객이 찾았다”고 말했다.

인파가 몰리자 공단 측은 안전 관리 등을 위해 일부 시설의 출입을 통제하고 안내 방송 횟수를 늘렸다. 부산해양경찰서는 인공수로에 경비정을 투입해 수차례 순찰하며 상어를 수로 밖 바다로 유도하려 했으나, 부캉이는 인공수로에 계속 머무르고 있다.

부산시는 28일 유관기관과 함께 부캉이의 이동 상황과 구조 방안에 대한 대책을 협의할 예정이다.

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