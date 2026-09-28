갤Z8 시리즈, 유럽서도 “최고 폴더블”

삼성전자의 ‘갤럭시 Z 폴드8’(사진)과 ‘갤럭시 Z 폴드8 울트라’가 유럽 주요 소비자 전문지 평가에서 폴더블폰 부문 평가 1위를 기록했다.



27일 삼성전자에 따르면 갤럭시 Z 폴드8과 Z 폴드8 울트라는 소비자 전문 매체인 네덜란드 ‘콘슈멘텐본드’와 벨기에 ‘테스트 아차트’의 폴더블 부문 평가에서 공동 1위를 차지했다. 이탈리아의 ‘알트로콘슈모’와 스페인 ‘오씨유’, 포르투갈 ‘데코 프로테스트’의 평가에선 갤럭시 Z 폴드8(81점)이 1위, 갤럭시 Z 폴드8 울트라(80점)가 2위를 기록했다. 이들 소비자 전문지는 제품 성능과 내구성, 사용 편의성 등을 자체 실험실 테스트를 통해 평가하는 비상업 독립기관이다.



특히 두 제품은 콘슈멘텐본드를 제외한 4개 매체에서 최고 수준의 평가를 받은 제품에 부여하는 ‘베스트 오브 테스트’ 어워드도 획득했다. 갤럭시 Z 폴드8 울트라의 경우 미국 소비자 전문매체 ‘컨슈머 리포트’의 폴더블폰 평가에서도 가 1위를 한 바 있다.



시장조사업체 카운터포인트에 따르면 Z8 시리즈의 출시 첫 2주간 글로벌 판매량은 전작 Z7 시리즈보다 8% 증가했다. 특히 갤럭시 Z 폴드8은 이 기간 Z8 시리즈 판매량의 약 57%를 차지한 것으로 나타났다. 미국에서 갤럭시 Z 폴드8과 Z 폴드8 울트라의 초기 구매량은 전작 Z 폴드7보다 30% 높은 수준을 기록했고, 유럽에서는 두 제품의 출시 이후 합산 판매량이 전작보다 50% 증가했다.



삼성전자 관계자는 “미국에 이어 유럽 주요 소비자 평가에서도 갤럭시 Z8 시리즈가 높은 평가를 받으며 글로벌 폴더블 시장에서 제품 경쟁력을 입증했다”고 설명했다.

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