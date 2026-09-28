은행 갈아타기 대출 금리 신규보다 높아 효과 의문 [경제 레이더]

은행권에서 대환대출 금리가 일반 신규대출보다 높은 사례가 잇따르면서 대출 갈아타기의 실질적 이자 절감 효과를 점검해야 한다는 지적이 나왔다.

휴대전화 뱅킹앱과 서울 시내 거리의 은행 현금자동입출금기(ATM). 연합뉴스

27일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 올해 7월 기준 주택담보대출을 취급하는 16개 은행 가운데 11곳에서 대환대출 평균 금리가 일반 신규 주택담보대출 평균 금리보다 더 높았다. 대환대출은 차주가 더 낮은 금리와 유리한 조건을 찾아 금융회사를 옮길 수 있는 제도다.



금리 격차가 가장 큰 은행은 iM뱅크였다. 대환대출 금리는 연 7.17%로 일반 신규 주택담보대출 금리 4.84%보다 2.33%포인트나 높았다. 전북·제주·부산·수협은행에서도 대환대출 금리가 신규대출보다 0.39~0.53%포인트 더 높은 것으로 나타났다.



5대 은행 중에선 하나·우리·NH농협은행에서 금리 역전 현상이 나타났다. 우리은행의 대환대출 금리는 연 4.71%로 신규 주택담보대출 금리 4.34%보다 0.37%포인트 높았다. NH농협은행과 하나은행도 각각 0.24%포인트, 0.18%포인트 차이를 보였다.



신용대출도 비슷한 현상이 나타났다. 16개 은행 가운데 10곳에서 대환대출 금리가 일반 신규대출보다 높았다. 광주은행의 금리 차이가 1.29%포인트로 가장 컸고 토스뱅크와 부산은행이 각각 1.22%포인트로 뒤를 이었다.



5대 은행 중에서는 우리은행을 제외한 4곳에서 대환 신용대출 금리가 신규대출보다 높았다. 하나은행은 일반 신규대출 금리가 연 4.70%였지만 대환대출 금리는 5.72%로 1.02%포인트 더 높았다.



다만 대환대출과 일반 신규대출은 차주의 신용도와 담보가치, 상품 구성 등이 달라 평균 금리만으로 대환대출 금리가 더 높게 책정됐다고 단정하기는 어렵다는 게 금융당국의 설명이다.



박성훈 의원은 “소비자 입장에서는 (대환대출)효과에 의문을 가질 수밖에 없다”며 “금융당국은 금리 역전의 원인을 점검하고 이 제도가 실제 차주의 이자 부담을 얼마나 줄이고 있는지 따져봐야 한다”고 지적했다.

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