전북 14개 시·군 ‘올인원 관광’ 시대

전북도가 인구 소멸에 대응할 새로운 해법으로 관광산업을 꺼내 들었다. 정주 인구를 단기간에 늘리기 어려운 현실에서 관광객을 지역의 소비자이자 관계인구로 끌어들여 지역경제에 활력을 불어넣고, 이를 일자리와 생활 서비스 확충으로 연결하는 전략이다.



전북도는 관광정책을 ‘관광객 수’ 중심에서 ‘체류와 소비’ 중심으로 전환해 추진한다고 27일 밝혔다. 전주 야간 관광 특화 도시와 부안·무주 야간 관광 사업을 확대하고 K푸드페스티벌과 K푸드로드, 반값 여행 등을 통해 관광객이 지역에서 머물며 지출할 수 있는 콘텐츠를 늘린다. 숙박·관광시설 확충을 위해 규제를 완화하고 투자 특전을 확대해 민간 자본 유치에도 나선다.



특히, 14개 시군의 관광자원을 하나의 관광권으로 묶어 한 지역을 보고 떠나는 관광에서 여러 지역을 이동하며 머무는 관광으로 바꿀 계획이다. 중부 천년역사·생활문화권, 서부 서해안 해양·생태체험권, 동부 산악 휴양·치유권 등을 설정하고 도와 시군 관광재단을 아우르는 협의체를 통해 관광 동선을 공동 개발한다. 지역의 국가유산과 축제, 음식 등 고유 자원을 관광상품으로 만들고 K관광 섬과 서해안 블루투어 등 해양관광도 확대한다.



관광을 통한 ‘관계인구’ 확대 전략도 강화한다. 10월 무주에서 열리는 ‘GTWS 그랜드 파이널’과 장수 ‘트레일레이스’를 인접한 진안·무주 등으로 확장한 동부권 트레일레이스 등을 통해 외부 방문객을 유치하고, 향후 지방 공항과 크루즈항을 활용해 수도권에 집중된 외래 관광객의 전북 유입 경로도 다변화한다.



전북도 관계자는 “규제 완화와 특전 확대를 통해 민간투자 여건을 만들고 시공간을 잇는 관광으로 재설계할 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지