[상생경영 특집] 비용 부담 낮춘 ‘5G 업무망 임대에그’ 출시

KT는 단말기 구매에 대한 초기 부담 없이 안전한 5G(5세대 이동통신) 업무환경을 구축하고, 개통부터 운영, 장애 대응까지 통합으로 지원하는 ‘5G 업무망 임대에그’를 출시했다.



최근 원격근무와 현장근무가 확산되면서 외근이나 현장 업무가 많은 기업과 공공기관을 중심으로 사무실 밖에서도 안전하게 업무망에 접속할 수 있는 환경에 대한 수요가 커지고 있다. KT는 고객사의 사내망과 KT 무선망을 전용회선 기반의 폐쇄망으로 연결하는 기업용 무선 서비스인 5G 업무망을 제공하고 있다.

KT 모델들이 ‘5G 업무망 임대에그’를 소개하고 있다. KT 제공

특히 KT가 이번에 내놓은 5G 업무망전용 단말인 에그를 노트북에 연결하면 사무실 밖에서도 보안이 적용된 사내 업무망에 접속할 수 있어 유연한 업무환경을 구현할 수 있다. 기업이나 공공기관은 단말을 임대해 이용하는 방식으로 이용해 필요한 만큼 신청할 수 있고 단말 재고 수량과 상태를 관리해야 하는 번거로움도 덜 수 있다.



KT는 서비스 개통부터 단말 운영, 장애 대응까지 전 과정을 통합 지원한다. 단말 고장이나 장애 발생 시 KT가 처리 과정을 지원해 고객은 유지관리와 행정 업무를 줄이고 본연의 업무에 더욱 집중할 수 있다. 이를 통해 초기 도입 비용 절감은 물론 운영 과정에서 발생하는 관리 업무를 간소화할 수 있다.



KT는 5G 업무망 이용 고객을 위한 전용 네트워크 서비스를 지속 고도화하고 있다. 대표적으로 5G 업무망 거점형을 통해 광역 단위 기관과 산하 조직이 하나의 업무망 인프라를 공동 활용할 수 있도록 지원한다. 앞으로도 5G 업무망 임대에그와 5G 업무망 거점형으로 도입 문턱을 낮춰 다양한 산업군의 업무 효율성과 보안성을 높일 계획이다



전명준 KT 엔터프라이즈 서비스본부장은 “5G 업무망 임대에그는 고객이 단말 구매에 대한 초기 부담 없이 서비스를 도입하고, 단말 고장 처리와 요금 정산 등 반복적인 관리업무를 줄일 수 있도록 마련한 상품”이라며 “앞으로도 고객이 본연의 업무에 집중할 수 있도록 안전하고 안정적인 네트워크 환경과 효율적인 운영 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

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