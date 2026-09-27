지도자 이름 써서?…중식당 페인트 테러 용의자 4명 모두 중국인, 당일 출국

중국 최고지도자 이름을 상호로 쓰는 중식당에 한밤중 무단으로 침입해 래커칠하는 등 테러를 저지른 용의자 4명이 모두 중국인인 것으로 확인됐다. 이들은 범행 당일 항공편을 이용해 본국으로 출국한 것으로 파악됐다.

매장 곳곳이 훼손된 성남시 분당구의 한 중식당. 연합뉴스

경기 분당경찰서는 공동재물손괴 등 혐의를 받는 이 사건 용의자 40대 중국인 A씨 등 20~40대의 중국 국적 남성 4명의 신원을 특정했다고 27일 밝혔다.

경찰은 지난 24일 오전 8시 30분쯤 피해 업주로부터 “누군가 가게에 침입해 내부 집기 등을 파손했다”는 신고를 받고 수사에 착수했다.

현장에 출동한 경찰은 매장 유리창이 깨져 있고 포스기와 의자 등이 날카로운 물체에 긁힌 흔적을 확인했다. 또 매장 내부 곳곳엔 검은색 액체가 뿌려져 있었고 용의자들이 남긴 것으로 추정되는 농약과 살충제 용기도 발견됐다.

경찰은 식당 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 용의자들의 동선을 추적해 같은 날 오후 A 씨 등 4명의 신원을 특정했다. 그러나 이들은 이미 오전 항공편으로 출국한 뒤였다.

페인트 테러를 당한 중식당 내부. 연합뉴스(피해자 제공)

조사 결과 마스크와 모자 등으로 얼굴을 가린 A 씨 등은 범행일 오전 2시 30분쯤 식당 뒷문을 부수고 침입해 1시간가량 범행한 뒤 택시를 타고 서울 지역 숙소로 이동했다. 이후 인천국제공항으로 이동해 본국으로 출국한 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨 등이 사건 한 달 전부터 일주일 전까지 두 차례에 걸쳐 무비자로 입국해 국내에서 생활해 온 것으로 파악했다.

A씨 등이 중국으로 달아나 사실상 검거가 요원한 상태가 되면서 범행 동기는 미궁으로 빠질 것으로 보인다. A씨 등이 중국의 최고 지도자 이름과 동일한 상호를 쓴 해당 중식당에 불만을 품고 범행했을 가능성에 무게가 실린다.

경찰 관계자는 “국제사법공조 등을 통해 용의자 추적을 계속해 나갈 방침”이라고 말했다.

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