비파·마두금… 경계 허문 국악관현악축제

국악 현대화·대중화라는 난제를 풀어나가고 있는 전국 국악관현악단이 한자리에 모인다. 올해로 4년째를 맞은 이번 축제에선 국악관현악 고유의 음악적 깊이는 물론 동아시아 전통악기와의 만남, 초연·위촉작을 통해 영역을 한층 넓힌다.



‘2026 대한민국국악관현악축제’는 10월 6일부터 17일까지 세종문화회관 M씨어터에서 열린다. KBS국악관현악단을 시작으로 전국 11개 단체가 참여한다.

국악관현악 역사는 1965년 서울시국악관현악단 창단에서 시작해 60년을 넘겼다. 축제 추진위원장인 작곡가 박범훈(사진)은 지난 15일 제작발표회에서 “어떻게 우리 음악이면서도 새롭게 공감할 수 있는 음악을 만들어낼지가 가장 큰 고민”이라며 “너무 새롭게 하면 정체성이 없어지고 정체성만 살리다 보면 옛날 전통음악이 된다”고 말했다.



올해 가장 눈길을 끄는 무대는 10월 7일 평택시립국악관현악단 공연이다. ‘아시아의 원류와 흐름’을 주제로 일본 지휘자 이나다 야스시가 지휘하고 일본 비파, 몽골 마두금, 일본 샤쿠하치, 중국 소나 연주자가 차례로 협연한다. 진성수 상임지휘자는 “몽골·중국·일본의 작곡가와 협연자, 지휘자가 한데 어울려 어떤 소리를 만들어내는지가 가장 중요한 포인트”라고 말했다.



신작도 풍성하다. 진주시립국악관현악단(10월 9일)은 이준기의 ‘신목제’, 이정호의 대금협주곡 ‘환상적’, 이지영의 해금협주곡 ‘레이크 루이스’ 중 ‘백야2’ 등 초연작 세 곡을 공개한다. ‘신목제’ 작곡가 이준기와 지휘자 소서현은 모두 20대로 올해 시작된 ‘K뉴웨이브 국악창작프로젝트’ 선정자다.



폐막 무대에 오르는 서울시국악관현악단(10월 17일)은 작곡가 이일우가 비트박스와 국악관현악을 위해 쓴 신작을 비트박서 빅맨과 초연한다. 이승훤 단장은 “비트박스도 결국 사람의 몸으로 내는 자연의 소리”라며 초연작이 곧 사라지지 않도록 재연을 통해 레퍼토리로 축적하는 선순환이 중요하다고 강조했다.



부산시립국악관현악단(10월 15일)은 2025·2026년 위촉작 네 곡을 한 무대에 올리고, 성남시립국악단과 서울시국악관현악단은 강상구의 ‘푸른 달’을 각각 해금과 바이올린 협주로 들려준다. 개막 공연 KBS국악관현악단은 첼로와 9현 거문고 협주곡 등을 연주한다.

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