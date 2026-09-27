[속보] 조국혁신당 “추석 민심, 민주 진보 세력 갈라치기 말라는 분명한 경고”

김준형 조국혁신당 원내대표가 27일 여의도 국회에서 추석민심 관련 기자간담회를 하고 있다. 뉴시스

조국혁신당은 27일 “이번 추석 민심은 분명했다”며 “민주 진보 개혁 세력은 분열과 갈라치기를 중단하고 협력하고, 민생과 개혁은 단단히 지켜야 한다”고 했다.

김준형 원내대표는 추석 연휴 마지막 날인 이날 국회에서 ‘추석 민심 기자간담회’를 열고 “국민주권정부의 성공을 기대하는 만큼, 분열과 갈라치기에는 분명한 경고가 있었다”며 이같이 말했다.

그는 추석 연휴 기간 청취한 민심에 대해 “지방선거 직전까지 60%대였던 국정 지지율이 단 4개월 만에 30%대까지 내려왔다”며 “특히 정권교체에 힘을 보탠 호남과 민주진보개혁 지지층에서 '우리가 기대했던 정부와 조금씩 멀어지는 것 아니냐', '개혁의 방향은 흐려지고, 동력은 약해지느냐'는 말씀을 많이 들었다”고 했다.

이어 “여당 내부의 분열과 함께, 범민주진보 진영, 그리고 정권교체를 위해 함께 싸운 우당을 갈라치는 정치에 대해서도 우려가 컸다”며 “이재명 정부가 스스로 지지 기반을 약화시키는 것 아니냐는 걱정도 들을 수 있었다”고 했다.

그러면서 “경쟁하더라도 민생과 개혁을 위해서는 더 크게 협력해야 한다는 요구가 분명했다. 조국혁신당은 협력할 일에는 크게 협력하겠지만, 개혁의 원칙이 흔들릴 때는 분명하게 경고음을 발신하겠다”고 했다.

그는 “개혁이 너무 빨리, 멀리, 급하게 가면 반동을 맞을 수 있으니 절제가 필요하다는 대통령의 지적이 원칙적으로는 맞지만, 실상은 오히려 반대로 과도한 절제와 자기 검열로 인해 반동의 물결이 개혁을 좌초시키려 하고 있다고 생각한다”며 “검찰개혁은 수사·기소의 실질적 분리라는 대원칙이 흔들리지 않도록 끝까지 지키고, 법원행정처 폐지를 비롯한 사법개혁은 더 강하게 추진하겠다”고 했다.

민생·경제 지표에 대해서는 “지표만 보면 경제는 나아진 부분이 있지만, 현장에서는 '경제가 좋아진다는데 왜 내 삶은 그대로인가'라는 아우성이 반복해서 들렸다”며 “성장의 과실은 위에 머물고 부담은 아래로 갈수록 커지는 구조”라고 했다.

농지·부동산·금융정책을 두고는 “발표한 정책이 쉽게 수정되고 문제가 생긴 후에 보완책이 나오는 일이 반복되면 국민은 불안하다”면서 “국민의 생업과 재산에 직접 영향을 주는 정책일수록 누더기로 만들 것이 아니라 처음부터 충분히 살피고 제대로 만들어 달라는 것이 현장의 요구”라고 했다.

정부 인사 문제에 대해서는 “질책이 많았다. '사람을 어떻게 검증하기에 문제가 반복되느냐'는 것”이라며 “사람을 추천하고 검증하는 시스템 자체를 바꿔야 한다는 목소리도 있었다”고 했다.

김지용 초대 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자에 대해서는 “‘간판만 바꾸고 사람과 조직문화는 그대로 남는 것이 아니냐’, ‘검찰개혁을 한다면서 결국 검찰 출신들이 핵심을 차지하는 것 아닌가’라는 문제 제기가 많았다"며 "그런 점에서 김 후보자는 임명 철회나 사퇴를 하는 것이 맞다”고 했다.

사법개혁 방향에 대해서는 “조국혁신당은 법원행정처를 폐지하고 독립적인 사법행정위원회를 설치해 사법행정 권한을 분산해야 한다고 요구해 왔다”며 “검찰과 사법의 두 개혁은 법 앞의 불평등을 바로잡는 일”이라고 했다.

비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고에 대해서는 “장병들의 희생을 정쟁의 소재로 삼을 의도는 결코 없다. 다만 같은 사고가 일어나지 않도록 원인을 제대로 확인해 달라는 것이 요구”라고 했다.

이재명 대통령이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 지지자의 글을 인용했다가 게시물을 삭제한 데 대한 비판 메시지도 나왔다.

대구시당위원장을 지내고 있는 차규근 최고위원은 “대통령이 지난주에 기자회견을 했지만, 불필요하게 민주 진영에 대한 분란이 초래되고 있는 대통령의 SNS(소셜미디어) 활용을 조금 더 신중하게 하실 필요가 있지 않냐는 생각”이라며 “그런 이야기를 대구의 민주 진영 지지층으로부터 들었다”고 했다.

이어 “대통령께서 어떤 사람의 글을 리트윗하면서 '거기에 대해 공감한다, 동의한다'고 하는 경우가 있다”며 “그런데 리트윗된 계정이 전에 쓴 글에 노무현·문재인 전 대통령을 조롱한 내용이 확인돼 민주진영 지지자들은 '왜 이런 사람의 글을 리트윗하면서 지지층들에게 상처를 주는 것인가'에 대해 많은 우려를 하고 있다”고 했다.

그러면서 “SNS를 통해 국정을 홍보하더라도 가급적 어떤 계정을 리트윗하는 방식보다 담백하게 국정의 성과나 개혁의 과제를 말씀하는 방식이 필요하다”고 말했다．

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