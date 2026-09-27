'800평 집' 노주현, 11억대 실버타운 세컨하우스…사미자 "하이클래스"

배우 노주현이 고급 시니어 레지던스를 세컨하우스로 이용하고 있는 사실이 알려졌다.

배우 사미자는 최근 자신의 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에 남편과 함께 실버타운을 둘러보는 영상을 공개했다.

영상에서 제작진이 "여기 노주현 선생님도 사신다더라"고 묻자 안내 직원은 "세컨하우스로 쓰고 계시면서 왔다 갔다 하신다"고 밝혔다.

사미자는 "드라마 같이 했을 때가 엊그제 같은데 노주현이는 이제 완전히 하이 클래스, 리치 가이가 됐다"고 말해 웃음을 자아냈다.

해당 실버타운은 총 4개 동으로 구성됐으며 24시간 이용 가능한 건강관리센터를 비롯해 필라테스 공간, 골프 퍼팅 라운지, 헬스장, 영화관, 노래연습실 등 다양한 편의시설을 갖췄다.

공개된 28평형의 보증금은 11억7000만~11억8000만원대다. 월 생활비는 1인 입소 기준 315만원, 2인 기준 390만원으로 소개됐다.

다만 해당 금액은 28평형의 일반 입주 조건으로, 노주현이 실제로 같은 금액을 납부하고 있는지는 공개되지 않았다.

노주현은 경기도 안성에는 약 800평 규모의 자택을 보유한 것으로 알려졌으며, 앞서 유튜브를 통해 해당 공간을 공개한 바 있다.

<뉴시스>

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