“80년생 이하·11개 대학만 뽑자”… 한화에어로, ‘차별 논란’ 채용 가이드라인 사과 [수민이가 화났어요]

한화에어로스페이스가 최근 불거진 ‘경력직 채용 가이드라인’ 논란에 대해 공식 사과했다. 이와 함께 ‘차별없는 열린 채용 원칙’을 재확인하며 책임자를 징계하고 재발 방지 대책을 마련하기로 했다.

이부환 한화에어로스페이스 대표이사는 27일 자사 홈페이지에 사과문을 올리고 “공정한 채용을 통해 사회적 책임을 다해야 하는 기업으로서 직무 수행과 무관한 학력, 나이 등 개인의 조건을 이유로 지원자의 기회를 제한할 수 있는 내용이 포함된 가이드라인이 만들어진 것은 결코 있어서는 안 되는 일”이라고 밝혔다.

한화에어로스페이스. 연합뉴스

고용노동부는 지난 16일 한화에어로스페이스가 경력 사원 채용을 실시하면서 연령과 출신 학교를 제한하는 가이드라인을 만들어 인사 담당 임원과 사업부별 채용 담당자에게 발송했다는 의혹에 대해 감독에 착수했다.

이 대표는 사과문에서 “이는 그동안 한화에어로스페이스가 지향해 온 ‘열린 채용’과 ‘공정한 기회 제공’이라는 기본원칙을 정면으로 훼손한 행위였다"며 "이번 사태를 매우 엄중하게 받아들이고 있다”고 말했다.

이 대표는 이어 “이번 사안은 내부 의견수렴과 면밀한 검증이 이뤄지지 않은 채 잘못된 가이드라인이 현업에 배포된 명백한 과오”라며 “해당 가이드라인을 수립하고 배포한 관련 부서 및 책임자에 엄중히 경고하고 징계하겠다”고 강조했다.

이 대표는 지난달 인사담당자가 대학과 연령대를 특정한 경력직 채용 가이드라인을 작성한 사실을 파악한 뒤 이달 초 관련자들에게 엄중 경고하고, 부적절한 채용이 이뤄지는 일은 용납하지 않겠다는 내용의 이메일을 인사조직 전 직원과 사업부장·실장들에게 보냈다.

사측은 현재 가이드라인 작성 관련 책임자를 인사위원회에 회부했으며 징계 절차를 진행 중이다.

27일 한화에어로스페이스 홈페이지에 게재된 이부환 대표이사 명의의 사과문. 한화에어로스페이스 홈페이지 캡처

한화에어로스페이스는 향후 채용 프로세스를 면밀히 분석해 문제가 발견되면 전면 개선하기로 했다. 아울러 전 임직원을 대상으로 공정 채용 교육을 강화해 차별 없는 채용 문화가 정착될 수 있도록 할 방침이다.

이 대표는 “공정한 채용은 기업이 사회에 제공해야 할 가장 기본적인 정의이자 의무”라며 “이번 일을 뼈아픈 교훈으로 삼아 다시는 이와 같은 불합리한 차별이 발생하지 않도록 관리하겠다”고 강조했다.

앞서 한 언론은 한화에어로스페이스가 경력직 채용지침에 연령과 출신대학에 따른 선발 기준을 만들었다고 보도했다.

보도에 따르면 해당 지침에는 경력직 채용 시 ‘1980년생 이하’라는 기준을 명시하고 국내 11개 대학이나 세계대학순위 100위권 이내 해외대학 출신으로 제한하는 내용이 담겼다.

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