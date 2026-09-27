애니·게임·메타버스 한자리에… ‘2026 남도 콘텐츠 페어’ 내달 곡성서 개막

올해로 3회째를 맞는 ‘2026 남도 콘텐츠 페어’가 다음 달 9일부터 11일까지 사흘간 전남 곡성군 섬진강기차마을에서 개최된다. 지역 청년 창작자와 기업이 만든 우수한 콘텐츠를 알리고, 남도의 풍부한 문화자원이 콘텐츠산업으로 확장될 가능성을 모색하기 위한 자리다.

27일 전남광주통합특별시에 따르면 이번 행사는 전남광주특별시와 곡성군이 공동 주최하고 전남정보문화산업진흥원이 주관한다. 행사는 개막식을 시작으로 콘텐츠 전시·체험존, 지자체·유관기관·대학 홍보관, 가족 단위 체험형 프로그램, 명사 특강, 콘텐츠 비즈니스상담회 등으로 꾸며진다.

2026 남도 콘텐츠 페어. 전남광주 제공

핵심 공간인 전시·체험존에서는 애니메이션, 캐릭터, 스토리, 미디어아트, 게임, 메타버스·가상융합 등 60여 개의 다양한 장르 콘텐츠가 선보인다. 아울러 지자체 및 유관기관·대학의 홍보관과 10여 개의 부대 프로그램도 함께 운영된다.

가족 단위 관람객을 위한 다채로운 체험 프로그램도 눈길을 끈다. 브롤스타즈와 닌텐도 스포츠 등을 활용한 ‘게임문화 가족캠프’를 비롯해, 섬진강기차마을을 무대로 스마트폰 미션을 수행하는 인공지능(AI) 보물찾기 ‘트레저헌터스 in 곡성_기차마을탐험대’가 진행된다. 이와 함께 AI 디지털 안전교육과 공익 뉴스 제작을 체험하는 ‘미디어나눔버스’도 관람객을 맞이한다.

창작자와 산업 관계자, 시민이 소통하는 강연과 부대행사도 마련됐다. 콘텐츠 창작·창업 과정의 실패와 성공 경험을 나누는 ‘실패학 콘서트’에는 인기 유튜브 크리에이터 ‘슈뻘맨’이 참여한다. 스토리 전문가 특강에는 ‘닥터베르’로 활동하는 이대양 작가, 게임 명사 특강에는 전 브롤스타즈 프로게이머이자 유튜버인 박제현이 강연자로 나선다.

이와 함께 웹툰·캐릭터·스토리 분야 창작자와 기업을 대상으로 한 ‘콘텐츠 비즈니스상담회’가 열려 전문가 피드백과 비즈니스 상담, 네트워킹 기회를 제공할 예정이다.

이길용 전남광주통합특별시 문화정책관은 “전남광주통합특별시는 역사·문화·예술·관광·생태 등 풍부한 지역 자원을 보유하고 있다”며 “이러한 자원이 콘텐츠산업과 결합해 경쟁력 있는 K-컬처 콘텐츠로 성장하도록 지원하고 있으며, 이번 페어가 그 성과를 시민이 직접 보고 체험하는 자리가 되길 기대한다”고 말했다.

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