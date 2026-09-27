소록도 두 간호사의 헌신 넘어…한센인에서 장애아 가족까지…음악극 ‘섬: 1933~2019’

40여 년간 소록도에서 한센인들을 위해 헌신한 벽안의 두 간호사 삶을 무대에 옮긴 음악극 ‘섬: 1933~2019’이 국립정동극장에서 공연 중이다. 일제강점기 소록도로 강제 이주된 한센인들의 삶을 담은 1933년, 마리안느 스퇴거와 마가렛 피사렉이 소록도에서 환자를 돌보던 1966년, 발달장애 아동과 그 가족이 살아가는 2019년 이야기를 하나의 무대 위에 교차시킨다.

음악극 ‘섬: 1933~2019’. 라이브러리컴퍼니 제공

작품이 주목하는 것은 두 사람의 헌신만이 아니다. 1933년 한센병에 걸려 소록도로 향한 백수선과 2019년 발달장애 아들 지원을 키우는 고지선의 삶을 나란히 놓는다. 한센인을 바다 건너 섬에 격리했던 과거와 장애아동과 가족을 편견 속에 고립시키는 현재를 연결하며 시대가 달라져도 여전히 존재하는 ‘보이지 않는 섬’을 들여다본다. 백수선은 고지선의 외할머니다. 한센병으로 가족과 떨어져 살아야 했던 할머니와 수십 년 뒤 다른 이유로 세상과 단절된 듯 살아가는 손녀가 연결되면서 세 시간대가 하나의 이야기로 포개진다.

이를 보여주는 무대 장치도 독특하다. 발달장애 아동 지원 역에는 배우가 없다. 무대에는 ‘지원’이라고 적힌 노란 야구모자만 등장한다. 특정한 외모나 행동으로 발달장애인을 재현하면서 또 다른 편견을 만들지 않겠다는 선택이다. 배우들은 여러 시대와 인물을 오가며 1인 다역을 맡는다. 과거 한센인을 연기한 배우가 2019년에는 특수학교 설립에 반대하는 주민으로 등장하는 식이다. 배제당하는 사람과 배제하는 사람의 자리가 시대에 따라 뒤바뀌는 모습도 드러난다.

음악극 ‘섬: 1933~2019’. 라이브러리컴퍼니 제공

마리안느와 마가렛을 그리는 방식 역시 절제돼 있다. 두 사람은 자신의 선행을 스스로 설명하거나 노래하지 않는다. 대신 한센인과 주변 사람들이 노래와 합창으로 이들의 삶을 증언한다. 자신을 앞세우지 않았던 두 사람의 삶을 극 형식에도 반영한 셈이다. 한센병 환자 부모와 자녀가 격리돼 지내다 한 달에 한 번 만나는 장면에서 흐르는 ‘바람을 등지고’ 등 서정적인 곡이 가슴을 울린다.

‘섬: 1933~2019’은 장우성 작가와 이선영 작곡가, 박소영 연출이 우리 사회가 기억해야 할 사람들의 삶을 무대에 복원해온 ‘목소리 프로젝트’ 두 번째 작품이다. 전태일 열사의 수기와 일기 등을 바탕으로 음악극 ‘태일’부터 큰 호평을 받은 프로젝트다. 2019년 초연한 ‘섬’에서는 그 시선이 한 인물에서 여러 사람의 목소리로 확장된다. 마리안느와 마가렛의 헌신을 중심에 놓으면서도 한센인과 발달장애 아동 가족 등 사회의 주변부로 밀려난 사람들을 함께 불러낸다. 실존 인물의 선행을 기리는 데 머물지 않고 과거의 차별과 오늘의 편견을 한 무대에 겹쳐 놓는 이유다. 2024년 국립정동극장에서 5년 만에 재공연된 작품은 제11회 이데일리 문화대상 뮤지컬부문 최우수작으로 선정됐고 장우성은 제9회 한국뮤지컬어워즈 극본상을 받았다.

이번 시즌에는 마리안느·고지선 역에 백은혜와 정연, 마가렛·백수선 역에 정운선과 이지숙이 출연한다. 백은혜와 정운선은 2019년 초연부터 작품을 함께해왔다. 국립정동극장에서 11월22일까지.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지