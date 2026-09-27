올해 초과세수 50조원 넘어서나…연간 국세 ‘465.4조원+α’ 역대 최대 전망

반도체 호황 속에 정부의 올해 초과세수 규모가 50조원을 넘어설 수 있다는 전망이 나온다.

27일 관계부처 등에 따르면 재정경제부는 조만간 발표하는 2026년 국세수입 재추계에서 초과세수의 규모가 50조원을 넘어선다고 판단한 것으로 알려졌다. 지난 4월 추가경정예산 때 세입경정으로 늘려 잡은 세입을 넘어서는 규모다. 올해의 연간 세수가 465조4000억원으로 추경 기준 국세수입(415조4000억원)을 웃돈다는 것이다.

서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 5만원권을 정리하고 있다. 연합뉴스

이 경우 올해 세수는 종전 역대 최대인 2022년의 395조9000억원을 넘어설 것으로 보인다. 지난해의 국세수입(373조9000억원)과 비교하면 91조5000억원 넘게 많은 규모다.

재경부가 7월까지 공개한 세입 실적에서도 증가 흐름은 뚜렷하다. 지난달 31일 발표한 1∼7월 누계 국세수입은 274조원으로 전년 동기 대비 41조4000억원 늘었다. 추경 예산 대비 진도율은 66.0%로, 최근 5년 기준 진도율인 63.5%보다 2.5%포인트 높다.

기업 실적이 개선되면서 법인세(51조8000억원)가 4조4천000억원 늘었다. 성과상여금과 부동산 거래량 증가 덕에 소득세(89조3000억원)도 12조2000억원 증가했다. 민간 소비와 수입액이 증가하며 부가가치세도 8조1000억원 늘어난 69조4000억원이 걷혔다. 증권거래세는 작년 대비 348.5% 뛴 8조2000억원이 걷혔다. 코스피 거래대금과 연계되는 농어촌특별세 역시 182.5% 늘어난 13조1000억원을 기록했다.

초과세수가 50조원을 넘어서려면 8∼12월에 191조4000억원 넘게 걷혀야 하는데, 반도체 기업의 법인세 중간예납이 8∼9월 이뤄지는 점을 감안하면 가능하다는 것이 정부 안팎의 전망이다. 7월까지 법인세 세수 실적은 51조8000억원으로 4조4000억원 늘었지만, 12월 결산법인의 8∼9월 중간예납 실적은 아직 반영되지 않았다. 12월 결산인 공시대상기업집단 소속 법인은 상반기 실적을 가결산한 뒤 8월 말 신고하고, 세액이 1000만원을 넘기면 9월까지 두 달에 걸쳐 분납한다. 올해 상반기까지 누적 영업이익은 삼성전자 146조7000억원, SK하이닉스 98조2000억원으로 총 245조원에 육박한 만큼, 이 중간예납이 전체 세수 실적을 크게 좌우할 것이란 전망이다.

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