오정연, 이상형 솔직 고백 “그래서 못 만난다”

오정연이 자신의 연애관과 이상형에 대해 솔직한 생각을 털어놨다. 외적인 매력을 중요하게 보는 편이라고 밝힌 가운데 첫 만남에서 강한 끌림을 느껴야 연애를 시작할 수 있다는 자신만의 기준도 공개했다.

오정연이 자신의 연애관과 이상형에 대해 솔직한 생각을 털어놨다. 외적인 매력을 중요하게 보는 편이라고 밝힌 가운데 첫 만남에서 강한 끌림을 느껴야 연애를 시작할 수 있다는 자신만의 기준도 공개했다. 절에 간 성경

최근 유튜브 채널 ‘절에 간 성경’에는 오정연이 출연한 영상 ‘결혼은 싫은데 아기는 갖고 싶어오정연의 비혼 출산 폭탄 고백?! (ft. 정자 은행 합법화)’이 공개됐다. 이날 영상에서는 오정연의 연애관과 이상형에 관한 이야기가 오갔다.

재혼에 대한 질문을 받은 오정연은 현재 자신의 생활 방식부터 설명했다. 그는 속세와는 다소 거리를 둔 삶을 살고 있다며, 자신이 좋아하는 일을 할 때 즐거움을 느끼고 휴식할 때는 편안하게 쉬는 편이라고 말했다. 일할 때는 누구보다 열심히 하면서 자신의 삶을 만들어가고 있다고도 했다.

이어 오정연은 연애 상대에 대해서는 자신의 가치관과 잘 맞는 사람이 중요하다고 밝혔다. 하지만 친구 김성경은 상대를 제대로 알아보기도 전에 너무 일찍 판단하지 않는 것이 좋다고 조언하며 오정연의 연애 방식에 의문을 드러냈다.

이에 오정연은 자신만의 확고한 기준을 설명했다. 그는 처음 만났을 때부터 상대에게 마음이 가지 않으면 연애를 이어가기 어렵다며, 첫눈에 어느 정도 호감이 생겨야 한다고 말했다. 특히 상대를 보자마자 자연스럽게 팔짱을 끼거나 손을 잡고 싶다는 생각이 들 정도의 끌림이 있어야 한다고 설명했다.

김성경은 이에 대해 “보자마자 손을 잡고 싶진 않다”며 오정연과는 다른 연애관을 드러냈다. 두 사람의 상반된 반응에 현장에서는 웃음이 이어졌다.

외모에 관한 질문에도 오정연은 숨김없이 답했다. 제작진이 평소 상대의 외적인 부분을 많이 보는지 묻자 오정연은 그렇다고 답하면서 “그래서 못 만난다”라고 솔직하게 털어놨다.

구체적인 이상형으로는 배우 임시완과 그룹 ‘투모로우바이투게더’ 멤버 연준을 언급했다. 오정연은 두 사람처럼 “귀여운 느낌을 가진 스타일을 좋아한다”라고 설명했다. 또 상대방에게 화가 나는 상황에서도 마음이 풀릴 수 있을 것 같다는 취지로 자신의 성향을 전했다.

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