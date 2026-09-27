추석 연휴 마지막 날 귀경 행렬 시작…고속도로 정체 오후 4~5시 절정

추석 연휴 마지막 날인 27일 오전 귀경 차량이 몰리면서 전국 주요 고속도로 곳곳에서 정체가 시작됐다. 귀경길 정체는 이날 오후 4~5시쯤 절정에 달한 뒤 오후 10~11시쯤 해소될 전망이다.

서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 상·하행선이 정체를 빚고 있다. 뉴시스

27일 한국도로공사에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주요 도시에서 서울 요금소까지 예상 소요 시간은 부산 5시간, 울산 4시간 40분, 목포 4시간 10분, 대구 4시간, 광주 3시간 40분, 강릉 2시간 50분, 대전 1시간 50분이다.

귀경 차량이 몰리면서 일부 고속도로에서는 오전부터 차량이 제 속도를 내지 못하고 있다.

중부내륙고속도로 양평 방향 충주분기점~충주분기점 부근 2㎞ 구간과 여주분기점 부근~여주분기점 1㎞ 구간에서 차량이 서행하고 있다.

오전 10시쯤부터는 경부고속도로 남청주~옥산 구간과 수원신갈~신갈 구간, 서해안고속도로 서울 방향 당진~포승분기점 구간에서도 정체가 발생할 것으로 예상된다.

도로공사는 이날 귀경길 정체가 오후 4~5시쯤 가장 심해졌다가 오후 10~11시쯤 해소될 것으로 내다봤다.

이날 전국 고속도로 교통량은 524만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 37만대, 지방에서 수도권으로 49만대가 이동할 전망이다.

반면 지방으로 향하는 하행선은 대체로 원활한 흐름을 보이고 있다.

오전 9시 기준 서울 요금소에서 주요 도시까지 예상 소요 시간은 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 대구 4시간, 목포 3시간 40분, 광주 3시간 20분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 30분이다.

서울 시내 주요 도로도 아직은 원활한 흐름을 유지하고 있다.

서울시 교통정보시스템에 따르면 올림픽대로와 강변북로, 내부순환로를 비롯해 동부간선도로와 서부간선도로, 강남순환로 등 주요 도로에서는 오전 현재 별다른 정체가 발생하지 않고 있다.

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