밤새 꽂아둔 스마트폰, 아침마다 100%…배터리 수명 깎는 습관 따로 있다 [숫자 뒤의 진실]

잠들기 전 스마트폰을 충전기에 꽂아두고 아침에 빼는 사람이 많다.

스마트폰을 충전기에 연결해 충전하는 모습. 아이폰과 갤럭시는 완충되면 충전을 멈추지만, 배터리가 100% 상태로 오래 유지되거나 충전 중 높은 온도에 노출되면 배터리 수명에 영향을 줄 수 있다. pixabay

아이폰과 갤럭시는 완충되면 충전을 멈추기 때문에 밤새 연결해 둬도 과충전은 일어나지 않는다. 배터리 수명에 영향을 주는 것은 100% 상태로 머무는 시간과 충전 중 발열이다.

◆완충되면 멈추고, 95%로 떨어지면 재개…100% 유지 시간 줄이는 설정

애플은 아이폰이 완충되면 충전을 멈추기 때문에 밤새 충전기에 연결해 둬도 안전하다고 설명한다. 잔량이 95% 이하로 내려가면 충전이 다시 시작된다.

삼성전자 갤럭시의 기본 배터리 보호 모드도 100%에서 멈추고 95%에서 재충전한다. 삼성은 100%에 도달하면 전원을 배터리가 아닌 충전기에서 직접 공급한다고 설명한다.

아이폰은 ‘최적화된 배터리 충전’이 기본으로 켜져 있다. 충전기에 오래 연결된 동안 80%를 넘지 않게 충전을 늦추는 기능이다. 충전 습관을 학습하는 데 최소 14일이 걸리고, 집이나 직장처럼 자주 머무는 장소에서만 작동한다.

아이폰 15 이후 모델은 충전 한도를 80~100%에서 5% 단위로 정할 수 있다. 한도를 낮게 잡아도 배터리 잔량 추정치를 맞추기 위해 가끔 100%까지 충전된다. 애플은 사용 습관을 바탕으로 한도를 권장하기도 한다.

갤럭시는 삼성전자 국내 안내 기준으로 상한을 80·85·90·95% 중에서 고를 수 있다. 상한이 95%면 95%에서 충전이 멈추고, 설정값보다 약 2% 내려가면 다시 충전한다. 지원 기종과 메뉴 이름은 기기와 소프트웨어 버전에 따라 다르다.

◆열은 온도와 환경 문제

애플은 아이폰의 이상적인 주변 온도를 16~22도로 안내한다. 35도를 넘는 곳에서는 사용이나 충전을 피하라고 권고하며, 고온에서는 배터리 수명이 영구적으로 줄 수 있다.

주변 온도가 권장 범위를 넘으면 80% 이상 충전이 제한될 수 있다. 삼성전자의 갤럭시 적정 사용 온도는 0~35도다.

스마트폰을 밤새 충전하는 상황에서 완충 뒤 충전 중단과 재충전, 충전 한도 설정, 고온·이불 속 충전 주의사항을 보여주는 이미지. ChatGPT 생성 이미지

삼성전자는 지난 6월 안내에서 이불·담요, 베개 밑, 소파, 가방처럼 열이 빠지지 않는 곳에서 쓰는 것을 주의하라고 밝혔다.

충전기 위에 담요나 베개를 덮거나 그 위에서 자지 말고, 환기가 되는 곳에서 충전하라는 내용이다. 두꺼운 케이스를 끼고 충전할 때 기기가 뜨거우면 케이스를 벗기는 것이 좋다.

◆항상 80%로 충전할 필요는 없다

하루 종일 밖에서 써야 한다면 100%까지 충전하는 게 낫다. 집이나 사무실에서 수시로 충전할 수 있다면 충전 한도를 낮춰 완충 상태로 머무는 시간을 줄일 수 있다.

애플은 배터리를 다 쓰지 않았더라도 매일 밤 충전해도 된다고 안내한다. 배터리 수명은 사용 중 노출된 온도와 충전 방식에 따라 달라진다고 설명한다.

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