女농구도 일본 꺾고 금메달 쐈다…12년 만에 남녀 '동반 우승' [아시안게임]

한국 여자농구 대표팀이 일본을 꺾고 정상을 탈환하며 대한민국 남녀 농구가 12년 만에 동반 우승의 위업을 달성했다.



박수호 감독이 이끄는 대표팀은 26일 일본 아이치현 나고야의 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 농구 여자부 결승전에서 일본을 75-70으로 물리치고 금메달을 목에 걸었다.



한국 여자농구가 시상대 가장 높은 곳에 선 것은 2014년 인천 대회 이후 12년 만이다.



또 외국에서 열린 아시안게임에서 한국 여자농구가 우승한 것은 1994년 히로시마 대회 이후 이번이 32년 만이다.



한국은 전날 220㎝ 센터 장쯔위를 앞세운 '만리장성' 중국을 꺾고 결승 무대를 밟은 기세를 몰아, 내친김에 우승까지 거머쥐는 저력을 과시했다.

26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 한국 이소희가 골밑슛을 시도하고 있다

한국 농구 전체로도 그야말로 겹경사다.



앞서 지난 20일 남자 대표팀이 먼저 12년 만의 아시안게임 금메달을 일궈낸 데 이어, 여자 대표팀까지 금빛 낭보를 전하며 남녀 5대5 농구 대표팀이 나란히 시상대 가장 높은 곳에 섰다.



여기에 3대3 농구 대표팀이 수확한 남자부 금메달과 여자부 동메달 성과까지 더해지면서, 한국 농구는 이번 대회 눈부신 성과를 거두며 대미를 장식했다.



이날 한국은 경기 초반부터 왕성한 활동량으로 일본을 거세게 몰아붙이며 일찌감치 주도권을 틀어쥐었다.



1쿼터 2-3으로 뒤진 상황에서 내리 13점을 몰아친 한국은 1쿼터에만 11점을 쏟아부은 이해란의 맹활약을 앞세워 27-15로 기선을 제압했다.



2쿼터 들어서도 '캡틴' 강이슬의 외곽포로 포문을 연 한국은 이해란의 3점 슛과 엘보우 점퍼가 연달아 림을 가르며 점수 차를 더욱 벌렸다.

전반 막판에는 이소희가 3점 라인 훌쩍 뒤에서 던진 '딥쓰리'까지 꽂히면서 42-23, 19점 차로 크게 앞선 채 전반을 마무리했다.



후반 들어 일본이 거세게 추격의 고삐를 당겼으나, 한국은 쉽게 흐름을 내주지 않았다.



잠잠하던 강이슬의 손끝이 살아나며 3점 슛 2방을 포함해 3쿼터에만 12점을 림에 꽂아 넣었고, 63-51로 두 자릿수 리드를 유지한 채 마지막 4쿼터에 돌입했다.



야금야금 점수 차를 좁히던 일본은 4쿼터 들어 매서운 기세로 추격해 왔다.



4쿼터 초반 연속 4득점을 시작으로 일본은 히구치 스즈노의 3점포와 속공 득점까지 묶어 경기 종료 6분 27초 전 62-66, 4점 차 턱밑까지 따라붙었다.

26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 한국 이해란이 슛하고 있다.

한국은 이소희와 강이슬의 연속 득점으로 급한 불을 껐으나, 잇따른 파울 판정으로 뼈아픈 자유투를 내주며 종료 2분 15초를 남기고 70-66, 다시 4점 차까지 쫓겼다.



이해란과 이소희가 승부처에서 귀중한 득점을 올리며 72-68로 리드를 유지하던 한국은 경기 종료 16.6초 전 상대에 자유투 2개를 헌납하며 또다시 위기를 맞았다.



천만다행으로 일본의 자유투가 모두 빗나갔으나, 이어진 수비에서 종료 15초를 남기고 골밑 득점을 허용해 72-70, 단 2점 차까지 좁혀졌다.

살얼음판 승부가 이어지던 경기 종료 14초 전, 강이슬이 침착하게 자유투 2개를 모두 림에 꽂아 넣으며 승부에 쐐기를 박았고 한국은 그대로 짜릿한 금빛 피날레를 완성했다.



이날 한국에서는 이해란이 24점을 쏟아붓고 리바운드 9개를 잡아내며 승리의 선봉에 섰다.



강이슬도 21점 7리바운드, 이소희도 16점 6리바운드 4어시스트를 기록하며 승리에 힘을 보탰다.



◇ 26일 전적(아이치 인터내셔널 아레나)



▲ 농구 여자 결승전



한국 75(27-15 15-8 21-28 12-19)70 일본

<연합>

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