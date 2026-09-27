김승원 검증으로 ‘공격수’ 존재감… 한동훈, 이번엔 ‘지뢰사고’ 정조준

무소속 한동훈 의원이 정부·여당을 상대로 ‘공격수’로서의 존재감을 키우고 있다. 김승원 전 법무부 장관 후보자의 임상시험 승인 청탁 의혹 제기를 주도한 데 이어, 최근에는 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고를 계기로 정부와 군의 대응을 문제 삼고 있다. 소속 정당은 없지만 현안에 적극 개입하며 ‘야당 역할’을 부각하는 모양새다.

한 의원은 26일 오후 서울 용산구 국방부 앞에서 기자회견을 열고 우리 군이 유엔군사령부의 현장 조사 요청을 거절했다는 의혹을 제기했다. 한 의원은 “유엔사 사령관은 21일 신속한 조사를 지시하고, 군사정전위원회는 사고 다음 날인 지난 22일 우리 국군 25사단을 방문해 보디캠 영상, 부상자 인터뷰, 현장 출입을 요청했지만 우리 군은 요청을 거절했다”고 주장했다.

한동훈 무소속 의원이 지난 24일 서울 용산구 국방부 앞에서 기자회견을 열고 'DMZ 지뢰 폭발' 현장 조사를 촉구하는 1인 시위를 하고 있다. 뉴스1

한 의원은 “결국 유엔사는 한국군의 반대로 추석 연휴가 끝난 29일 합동조사를 하기로 했던 것”이라며 “국민적 분노가 쌓이니까 결국 27일에 합동조사가 실시되도록 변경된 것으로 알고 있다”고 했다.

이어 “이재명 정권이 태생적으로 북한 김정은 눈치를 보기 때문이라고밖에 말할 수가 없다”며 “(유엔사의) 요구를 거부한 게 누군지, 국방부 장관인지, 합참의장인지, 아니면 청와대 안보실인지, 아니면 이재명 대통령인지 명명백백하게 밝혀져야 한다”고 덧붙였다.

최근 한 의원은 정부·여권에 대한 공세에 나서며 존재감을 키우고 있다. 한 의원은 범여권 논객 유시민씨와 검찰 개혁을 두고 공방을 벌이고 있는 이 대통령을 향해 “당신은 유시민을 못 이긴다”고 꼬집었다. 육군 대장 출신인 더불어민주당 김병주 의원이 지뢰 폭발 사고를 두고 자신을 향해 “모르면 입 좀 닥치고 있으라”고 말한 데 대해서도 “국민이 왜 현장조사를 미루는지 묻고 있는데, 민주당은 입 닥치라고 한다”고 반박했다.

앞서 김 전 후보자의 낙마 과정에서도 한 의원의 공세가 주목받았다. 한 의원이 김 전 후보자와 브로커 양모씨의 대화 내용을 공개한 뒤 야권의 의혹 제기가 거세졌고, 김 전 후보자는 지난 19일 후보자직에서 자진 사퇴했다.

한 의원의 주목도는 최근 여론조사에서도 나타났다. 여론조사전문기관 조원씨앤아이가 스트레이트뉴스 의뢰로 지난 19∼21일 전국 만 18세 이상 남녀 2007명을 대상으로 차기 대통령 후보 적합도를 조사한 결과 한 의원이 18.1%로 가장 높았다. 한 의원에 이어 김민석 14.8%, 오세훈 12.6%, 장동혁 11.9% 등의 순으로 나타났다. 해당 조사는 휴대전화 100% RDD 방식의 ARS 조사로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%포인트, 응답률은 4.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

관건은 김 전 후보자 관련 의혹 제기와 지뢰 사고 공방으로 높아진 존재감을 올해 국정감사와 이후 정국에서도 이어갈 수 있느냐다. 개별 현안에 대한 ‘공격수’를 넘어 정치 지도자로서 무게감을 보여줘야 한다는 평가도 나온다. 한 친한동훈계 의원은 “지도자의 모습으로 거듭나기 위해선 격한 언행들이 완곡하게 재표현돼야 한다”며 “무게감 있고 진중한 모습이 필요한 시점”이라고 말했다.

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