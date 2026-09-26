멕시코서 K팝 콘서트 참석한 李 “어릴 때 공연 즐기고픈 꿈 가져… 문화는 국가와 국가 연결해주는 힘 있어”

이재명 대통령이 25일(현지시간) 멕시코에서 열린 K팝 아이돌 그룹 스트레이키즈의 공연에 참석해 문화의 힘을 강조했다. 이 대통령은 멕시코 청소년들과 대화 시간을 갖고 ‘K 컬처’에 대한 인식을 알아보기도 했다.

이 대통령은 이날 멕시코시티 GNP 스타디움에서 열린 스트레이키즈의 콘서트 ‘스트레이시티’에 참석했다. 공연이 시작되기에 앞서 이 대통령은 스트레이키즈 멤버들과 만나 격려 인사를 건넨 뒤, K팝을 사랑하는 멕시코 청소년들과 간담회를 갖고 소통의 시간을 가졌다. 이 대통령은 “올라 아미고스(안녕하세요 친구들)”라는 스페인어로 인사말을 시작했다. 이 대통령은 멕시코 관중들을 향해 “여러분이 대한민국 K팝을 이렇게 사랑해주시는 것에 대해 정말로 감사하게 생각한다”며 “문화라고 하는 게 정말로 사람과 사람을 연결할 뿐만 아니라 국가와 국가도 연결해주는 것 같다”고 말했다. 이 대통령은 “저도 어릴 때 꿈이 대형 공연장에 가서 공연을 함께 즐기는 것이었는데 결국은 이 나이 되도록 어릴 때의 꿈은 이루지 못했다”고 말한 뒤 “청소년기에 저도 그 꿈을 이뤘으면 어땠을까 이런 생각을 가끔 할 때가 있는데, 여러분은 그런 기회를 오늘 갖게 돼서 정말로 축하드린다. 아마 평생 간직하게 될 좋은 추억이 될 텐데 오늘 공연을 즐겁게 즐기시길 바란다”라고 했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지시간) 멕시코시티 GNP 스타디움에서 열린 스트레이시티 콘서트에서 현지 관람객들을 향해 하트를 만들어 보이며 인사하고 있다. 연합뉴스

이어 김혜경 여사도 “오늘 이 공연이 여러분 인생에서 잊히지 않는 밤이 되길 바란다”면서 “한국의 K팝을 사랑해주셔서 정말 감사하다”라고 인사했다.

이 대통령은 멕시코 청소년들에게 “K팝을 왜 좋아하나 궁금하다”고 질문했고 한 청소년은 “K팝을 좋아하게 된 건 친구를 통해서다. 친구가 K팝을 좋아한다고 해서 나도 좀 보여달라고 졸랐다”라고 답했다.

간담회를 마친 후에는 이 대통령 부부는 박진영 대중문화교류위원장과 함께 콘서트 관객들에게 인사를 건넨 후 공연을 잠시 관람하다 이석했다. 이날 이 대통령 부부의 콘서트 참석과 관련해 성기홍 홍보소통수석은 서면브리핑을 내고 “정부는 앞으로도 K 문화가 전 세계적으로 사랑받을 수 있도록 창작자와 아티스트들의 자유로운 활동을 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.

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