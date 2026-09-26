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멕시코서 K팝 콘서트 참석한 李 “어릴 때 공연 즐기고픈 꿈 가져… 문화는 국가와 국가 연결해주는 힘 있어”

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멕시코시티=박지원 기자 g1@segye.com

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이재명 대통령이 25일(현지시간) 멕시코에서 열린 K팝 아이돌 그룹 스트레이키즈의 공연에 참석해 문화의 힘을 강조했다. 이 대통령은 멕시코 청소년들과 대화 시간을 갖고 ‘K 컬처’에 대한 인식을 알아보기도 했다.

 

이 대통령은 이날 멕시코시티 GNP 스타디움에서 열린 스트레이키즈의 콘서트 ‘스트레이시티’에 참석했다. 공연이 시작되기에 앞서 이 대통령은 스트레이키즈 멤버들과 만나 격려 인사를 건넨 뒤, K팝을 사랑하는 멕시코 청소년들과 간담회를 갖고 소통의 시간을 가졌다. 이 대통령은 “올라 아미고스(안녕하세요 친구들)”라는 스페인어로 인사말을 시작했다. 이 대통령은 멕시코 관중들을 향해 “여러분이 대한민국 K팝을 이렇게 사랑해주시는 것에 대해 정말로 감사하게 생각한다”며 “문화라고 하는 게 정말로 사람과 사람을 연결할 뿐만 아니라 국가와 국가도 연결해주는 것 같다”고 말했다. 이 대통령은 “저도 어릴 때 꿈이 대형 공연장에 가서 공연을 함께 즐기는 것이었는데 결국은 이 나이 되도록 어릴 때의 꿈은 이루지 못했다”고 말한 뒤 “청소년기에 저도 그 꿈을 이뤘으면 어땠을까 이런 생각을 가끔 할 때가 있는데, 여러분은 그런 기회를 오늘 갖게 돼서 정말로 축하드린다. 아마 평생 간직하게 될 좋은 추억이 될 텐데 오늘 공연을 즐겁게 즐기시길 바란다”라고 했다. 

 

이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지시간) 멕시코시티 GNP 스타디움에서 열린 스트레이시티 콘서트에서 현지 관람객들을 향해 하트를 만들어 보이며 인사하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지시간) 멕시코시티 GNP 스타디움에서 열린 스트레이시티 콘서트에서 현지 관람객들을 향해 하트를 만들어 보이며 인사하고 있다. 연합뉴스

이어 김혜경 여사도 “오늘 이 공연이 여러분 인생에서 잊히지 않는 밤이 되길 바란다”면서 “한국의 K팝을 사랑해주셔서 정말 감사하다”라고 인사했다. 

 

이 대통령은 멕시코 청소년들에게 “K팝을 왜 좋아하나 궁금하다”고 질문했고 한 청소년은 “K팝을 좋아하게 된 건 친구를 통해서다. 친구가 K팝을 좋아한다고 해서 나도 좀 보여달라고 졸랐다”라고 답했다.

 

간담회를 마친 후에는 이 대통령 부부는 박진영 대중문화교류위원장과 함께 콘서트 관객들에게 인사를 건넨 후 공연을 잠시 관람하다 이석했다. 이날 이 대통령 부부의 콘서트 참석과 관련해 성기홍 홍보소통수석은 서면브리핑을 내고 “정부는 앞으로도 K 문화가 전 세계적으로 사랑받을 수 있도록 창작자와 아티스트들의 자유로운 활동을 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.


멕시코시티=박지원 기자 g1@segye.com 기자페이지 바로가기

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