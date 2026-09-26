[속보] 부산서 서울까지 7시간 극심한 혼잡…귀경길 정체 오후 4~5시 ‘절정’

추석 연휴 셋째 날인 26일 전국 고속도로 곳곳에서 귀성과 귀경 행렬이 이어지며 극심한 정체 빚어지고 있다.

귀경 차량이 몰리면서 고속도로 상행선이 거대한 주차장으로 변한 모습. 도로공사는 오후 4~5시 정체가 절정에 이를 것으로 내다봤다. 뉴시스

한국도로공사에 따르면 이날 오전 9시 기준 부산에서 서울요금소까지 예상 소요 시간은 7시간으로 집계됐다. 이어 울산 6시간 40분, 목포 6시간 30분, 대구 6시간, 광주 5시간 20분, 강릉 3시간 40분, 대전 2시간 30분 등이다.

반대로 서울에서 각 도시까지 걸리는 시간은 부산 5시간 10분, 울산 4시간 50분, 대구 4시간 10분, 목포 3시간 40분, 강릉 3시간 40분, 광주 3시간 20분, 대전 1시간 40분으로 나타났다.

현재 서울로 향하는 귀경길은 이른 시각부터 차들이 몰리며 정체 상태를 보이고 있으나, 지방으로 향하는 귀성길 혼잡은 점차 해소되는 흐름이다. 경부고속도로 서울 방향(옥산 분기점∼청주 휴게소 부근 6㎞)과 중부내륙고속도로 양평 방향(북 충주∼충주 분기점 부근 5㎞) 등에서 차량이 서행하고 있다.

도로공사는 귀성길 정비가 오후 4∼5시쯤 점을 찍고 오후 7∼8시쯤 완전히 해소될 것으로 예상했다. 반면 귀경 방향은 오후 4∼5시쯤 혼잡이 가장 극심해진 뒤, 내일(27일) 새벽 2∼3시가 되어서야 풀릴 전망이다.

한편 이날 전국 총 교통량은 590만 대가량으로 전망됐으며 수도권에서 지방으로 38만 대, 지방에서 수도권으로 52만 대가 이동할 것으로 관측됐다.

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