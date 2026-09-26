[속보] “당신은 절대 못 이긴다”…한동훈이 이재명 대통령을 향해 날린 돌직구

무소속 한동훈 의원이 이재명 대통령과 유시민 작가 간의 검찰개혁 공방을 정면으로 겨누며 “당신은 유시민을 못 이긴다”고 강하게 직격했다.

검찰개혁 공방 속에서 이재명 대통령을 직격한 무소속 한동훈 의원. 뉴시스

한 의원은 26일 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 “대통령이 정치인도 아닌 자기 진영 평론가를 상대로 각 잡고 소송을 건다는 것이 황당하다”며 이같이 밝혔다.

최근 유 작가가 이 대통령의 검찰개혁 구상을 두고 “국민을 속인 것”이라고 비판하자, 청와대가 유감을 표명하며 사실관계 확인에 나선 것을 겨냥한 발언이다.

한 의원은 “이재명 대통령은 우리 귀한 장병의 발목을 절단한 지뢰 공격 현장 조사는 추석 연휴 뒤로 미뤄도, 유시민 씨와의 이전투구는 외교하러 나가서도 도저히 미룰 수 없나 보다”라고 날을 세웠다.

이어 과거 자신이 유 작가의 ‘노무현재단 계좌추적 가짜뉴스’ 논란 당시 법적 대응을 통해 공개 반성문을 받아냈던 경험을 언급했다. 한 의원은 “유시민 씨를 이긴 유경험자로서 이재명 대통령에게 충고한다”며 “당신은 유시민을 못 이긴다”고 거듭 강조했다.

아울러 한 의원은 “걱정스럽게도 이 대통령 멘탈이 깨진 것 같다”며 “멘탈 꽉 잡고 ‘지뢰공격 현장조사’를 지시하고, 외교하러 해외에 나갔으면 유시민 얘기 말고 외교를 하라”고 일침을 가했다.

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