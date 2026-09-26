김구라 "유튜브 채널, 수익 많을 때 월 4000만원 나와"

코미디언 김구라가 유튜브 수익에 대해 언급했다.

25일 유튜브 채널 '그리구라 GreeGura'에는 '부동산 사장님 밥 사줬더니 대박 난 개그맨?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

코미디언 김구라 (사진=유튜브 캡처)

이날 코미디언 미키광수가 게스트로 출연했다.

그는 수입 활동과 관련해 "개인 유튜브 채널이 있고, 토크쇼 형태의 채널이 하나 더 있다"고 밝혔다.

또 "결혼식 행사도 좀 하고, 단가가 세면 지역을 가리지 않고 간다"고 했다.

그러면서 현재 주요 수입원에 대해 "주 수입이 행사"라고 했다.

그는 "유튜브 채널이 시청 시간이 길고 팬층이 탄탄해서 같은 10만 뷰라도 다른 채널의 10만 뷰와는 좀 다르더라"고 말했다.

아울러 "유튜브 수익만 해도 한 달에 1000만원 이상 찍었다"고 했다.

이에 김구라는 구독자 수가 37만명인 '김구라의 뻐구기 골프 TV'를 언급하며 "옛날에 수익이 많이 나올 때는 3000~4000만원씩 나오고 그랬다"고 했다.

<뉴시스>

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