민혜연, 12세 아동복 입고 골프장으로

가정의학과 전문의 민혜연이 아동복을 활용한 독특한 패션을 선보여 관심을 모았다. 자신의 체형에 맞는 성인용 의류 대신 마음에 드는 디자인의 아동복을 선택했다는 설명도 덧붙였다.

가정의학과 전문의 민혜연이 아동복을 활용한 독특한 패션을 선보여 관심을 모았다. 자신의 체형에 맞는 성인용 의류 대신 마음에 드는 디자인의 아동복을 선택했다는 설명도 덧붙였다. 의사 혜연

25일 유튜브 채널 ‘의사 혜연’에는 ‘추석 연휴를 행복하게 보내는 방법’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 민혜연은 추석 연휴를 보내는 일상과 함께 남편 주진모와 골프 라운딩을 떠나는 모습을 공개했다.

골프장으로 이동하던 민혜연은 이날 자신이 착용한 의상을 직접 소개했다. 민혜연이 선택한 옷은 아동복 브랜드 로엠걸즈에서 구매한 제품이었다.

민혜연은 자신이 입은 옷을 보여주며 해당 제품이 아동복이라는 사실을 밝혔다. 그러면서 옷의 소매 길이가 자신에게 다소 짧다는 점도 설명했다. 긴소매 디자인이지만 실제로 착용해 보니 팔꿈치 아래 정도까지 오는 7부 소매처럼 보였다.

그는 원래라면 15세용 제품 가운데 가장 큰 사이즈를 선택하려 했다고 밝혔다. 하지만 디자인과 색상이 마음에 들어 구매하려고 했던 제품의 가장 큰 사이즈가 이미 품절된 상황이었다고 전했다.

결국 민혜연은 12세용 사이즈를 구매했다. 성인인 자신에게는 다소 작은 사이즈인 만큼 소매뿐 아니라 치마 길이도 짧게 느껴졌다고 설명했다. 마음에 들었던 디자인을 포기하지 않고 자신만의 방식으로 코디해 착용한 모습이었다.

한편 민혜연은 서울대학교 의과대학을 졸업한 가정의학과 전문의다. 2019년 배우 주진모와 결혼했다.

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