추석 장보기부터 가을옷·온열매트까지…이커머스 연휴 할인전

추석 연휴에도 이커머스 할인전은 계속된다. 명절 음식 준비를 위한 먹거리부터 가을옷, 가전제품, 온열매트까지 할인 품목도 넓어졌다.

롯데온 제공

26일 유통업계에 따르면 롯데온과 SSG닷컴, 11번가, 쿠팡 등 주요 이커머스 업체들은 27일까지 추석 연휴와 가을철 수요를 겨냥한 할인 행사를 진행한다.

명절 직전 선물세트 판매에 집중했던 행사 범위도 달라졌다. 연휴 중 필요한 장보기 상품과 간편식은 물론 아침저녁으로 선선해진 날씨에 맞춘 경량 아우터와 온열매트까지 할인전에 들어왔다.

롯데온은 27일까지 9월 홀리데이 쇼핑위크를 열고 가을 신상품과 시즌오프 상품을 함께 판매한다. 행사 상품에 사용할 수 있는 최대 10% 중복 할인쿠폰도 제공한다.

메이블루는 가을 신상 데님과 이지팬츠를 최대 38% 할인한다. 빈폴레이디스 상품에는 최대 60% 할인 혜택이 적용된다.

에고이스트 블루라벨 신상품과 게스 가을 데님 컬렉션, 노스페이스의 2026년 가을·겨울(FW) 상품도 행사에 포함됐다.

아이들 가을옷을 찾는 고객을 위한 할인 폭은 더 크다. 레노마와 페리미츠는 가을 시즌 상품을 최대 85% 할인하고, 아웃도어프로덕츠 키즈 경량 의류는 단독 인하 가격에 판매한다.

SSG닷컴은 27일까지 장보기와 패션·뷰티, 가전·리빙 상품을 할인한다.

연휴 장보기 상품으로는 이미영 셰프 한식 전통 잡채와 CJ 비비고 갈비탕 등 간편식을 비롯해 과일과 디저트 등을 준비했다. 추석 당일인 25일을 제외하고 쓱배송도 정상 운영한다.

명절 장보기가 끝난 뒤 이어지는 가을 쇼핑 수요도 겨냥했다.

아디다스 러닝화는 44%, K2 구스다운은 30%, 코오롱스포츠 경량 아우터는 37% 할인한다. LG전자 로봇청소기와 네스프레소 캡슐커피머신은 각각 20% 할인된 가격에 판매한다.

쿠폰 혜택도 붙는다. 쓱7클럽 회원에게는 장보기 상품에 사용할 수 있는 장바구니 7% 할인쿠폰을 선착순 지급한다. 신세계몰과 신세계백화점몰 라이프스타일 상품에는 모든 고객이 받을 수 있는 7% 할인쿠폰을 제공한다.

11번가는 가을을 건너 겨울 난방 수요까지 미리 잡는다.

27일까지 온열매트 할인전을 열고 온수매트와 카본매트, 전기매트, 전기방석, 전기담요 등을 상품별 최대 45% 즉시 할인한다. 카드사별로 최대 7% 추가 할인도 받을 수 있다.

경동나비엔과 일월, 곰표한일, 이노크아든, 한일의료기, 잠온 등이 행사에 참여한다.

대표 상품은 와이파이 기능을 지원하는 경동나비엔 카본매트 EME500과 좌우 분리난방이 가능한 일월 전기매트, 물세탁이 가능한 곰표한일 무자계 안심 탄소매트 등이다.

한낮에는 아직 온화한 날씨가 이어지고 있지만 온열매트는 통상 본격적인 추위가 찾아오기 전부터 수요가 움직이는 상품이다. 이커머스 업체들이 연휴 할인 품목을 난방용품까지 넓히는 이유다.

쿠팡도 27일까지 와우회원을 대상으로 추석 페스타를 진행한다.

행사 규모는 15개 카테고리, 8만여개 상품이다. 로켓프레시 신선식품을 비롯해 식품과 생활용품, 가전·디지털, 홈인테리어, 뷰티, 주방용품 등이 할인 대상에 포함됐다. 패션의류·잡화와 유아동, 스포츠·레저, 반려동물용품 등도 행사에 참여한다.

추석 장보기 상품만 따로 찾는 고객을 위한 행사도 이어간다. 쿠팡은 27일까지 식품 추석맞이 할인전을 열고 명절 음식용 식재료와 연휴 간식, 건강식품 등을 판매한다. 명절 알뜰 장보기와 명절 음식 준비 식재료 등 용도별로 상품을 나눠 찾을 수 있도록 했다.

쿠팡이츠도 같은 날까지 장보기·쇼핑 서비스에서 추석 보너스 기획전을 진행한다. 정육과 과일, 떡 등 추석 먹거리와 생필품을 판매하며 와우회원에게는 주문 배달비 무료 혜택을 제공한다.

업계의 할인 경쟁은 추석 선물에서 연휴 중 실사용 상품으로 빠르게 옮겨가는 모습이다. 연휴 장보기와 간편식 수요를 잡는 동시에 가을옷과 난방용품까지 앞당겨 판매하면서 명절 이후 소비까지 이어가려는 전략이다.

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