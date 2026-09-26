주영훈 150평 청담동 집 급하게 팔았다…“그걸 왜 팔았냐” 母의 한탄

유튜브 채널 ‘새롭게하소서’ 화면 캡처

가수 겸 작곡가 주영훈이 가족과 함께 미국으로 떠나기 전 처분했던 청담동 집에 얽힌 사연을 공개했다.

25일 유튜브 채널 ‘새롭게하소서’에는 주영훈이 출연한 영상이 공개됐다. 이날 주영훈은 목사인 아버지를 따라 미국으로 이민을 떠났던 어린 시절 이야기를 꺼냈다.

당시 가족은 강남구 청담동의 150평이 넘는 집에서 살고 있었다고. 하지만 미국 이민을 결정하면서 집을 급하게 처분하게 됐다.

주영훈은 “그 집이 88올림픽이 끝나면 10배, 20배가 될 거라고 했다더라”며 “그걸 지나가는 개도 알고 있었다고 하는데 저희 아버지가 못 참고 그 집을 1억5000만원에 급매로, 강매하다시피 팔았다”고 말했다.

문제는 가족이 떠난 뒤였다. 주영훈은 주변 집들이 이후 건물을 올리고 집값이 오른 상황을 지켜봤다고 회상했다.

“저희 옆집들은 건물을 올렸다. 저희 집만 그때 팔았고, 다 집값 오른 다음에 이사를 갔다”는 것이 주영훈의 설명이다.

이 때문에 어머니는 오랜 시간 아버지에게 같은 말을 했다고 한다. 주영훈은 “저희 어머니는 평생 아버지에게 ‘그거 왜 팔았냐’고 했다”며 당시를 떠올렸다.

미국으로 건너간 뒤 가족의 생활은 크게 달라졌다. 주영훈의 어머니는 가족의 생계를 위해 현지 고등학교에서 청소부로 10년 넘게 일했다.

주영훈은 어머니가 결벽증이 있었던 만큼 힘든 일을 견디는 과정도 쉽지 않았다고 전했다.

그는 “하루 8~9시간 일하고 오시면 스스로 너무 더럽다고 느껴 2시간 가까이 목욕을 하셨다”고 밝혀 안타까움을 더했다.

한편 주영훈은 2006년 12살 연하인 배우 이윤미와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.

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