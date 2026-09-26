박명수 딸 민서, 무용 수시로 대학 합격…아내 한수민도 축하

사진=박명수 유튜브 화면 캡처

방송인 박명수의 딸 민서 양이 대학 합격 소식을 전했다.

박명수의 아내 한수민은 25일 자신의 SNS를 통해 민서 양의 합격을 축하하는 모습을 공개했다.

공개된 사진에는 한 호텔에서 축하 시간을 보내고 있는 모습이 담겼다. 특히 디저트 접시에는 ‘합격을 축하해. 행복하자’라는 문구가 적혀 있어 눈길을 끌었다.

이날 박명수가 딸의 대학 합격을 간절히 바라는 모습도 공개됐다. 웹예능 ‘할명수’에서는 수시 결과 발표를 앞둔 박명수의 모습이 담겼다.

박명수는 제작진에게 “우리 아이가 대학교에 좀 붙었으면 하는 바람이다. 오늘 아이 수시 발표 나는 날”이라고 털어놨다.

이후 박명수는 대운 명당을 찾아 딸의 합격을 기원했다. 두 손을 모아 기도하는 것은 물론 절까지 하며 간절한 마음을 드러냈다.

수시 결과 발표 시간이 다가오자 박명수는 긴장한 나머지 휴대전화 확인조차 쉽게 하지 못했다. 합격 여부가 공개되기 직전 영상이 마무리됐지만, 같은 날 한수민이 합격을 축하하는 사진을 공개하며 결과가 전해졌다.

민서 양은 어린 시절부터 한국무용을 전공해왔다. 예원학교 한국무용과를 졸업한 뒤 선화예술고등학교 무용부 한국무용과에 진학했으며, 예원학교 재학 당시 3년 연속 장학생으로 선발된 것으로 알려졌다.

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