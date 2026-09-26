주영훈 "목사 父, 청담동 150평 대저택 1.5억에 팔고 美 이민"

가수 겸 작곡가 주영훈이 과거 청담동 대저택을 처분하고 미국으로 떠났던 가족사를 공개했다.

25일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에는 '청담동 살다 학교 청소부 된 어머니'라는 제목의 영상이 공개됐다.

가수 겸 작곡가 주영훈이 25일 과거 청담동 대저택을 처분하고 미국으로 떠났던 가족사를 공개했다. (사진=유튜브 채널 '새롭게하소서' 화면 캡처)

영상에서 주영훈은 목사인 아버지를 따라 가족이 미국으로 건너갔던 일화를 떠올렸다.

그는 "어머니가 사모가 될 준비가 안 됐었고, 미국으로 이민을 간다고 할 때 청담동에 150평이 넘는 집에 살고 있었다"고 말했다.

이어 "그 집이 88올림픽이 끝나면 10배, 20배가 될 거라고 했다더라. 그걸 지나가는 개도 알고 있었다고 하는데 저희 아버지가 못 참고 그 집을 1억5000만원에 급매로, 강매하다시피 팔았다"고 설명했다.

그러면서 "동네 사람들은 모두 집값이 오른 뒤 이사를 가고 옆집들은 건물을 올렸다"며 "어머니는 평생 아버지에게 '그걸 왜 몇 개월만 참고 안 팔았냐'며 바가지를 긁으셨다"고 전했다.

미국 이민 후 어머니의 삶은 크게 달라졌다고. 결벽증이 있었던 어머니는 가족의 생계를 위해 미국 고등학교에서 10년 넘게 청소부로 일을 했다.

주영훈은 "말이 청소지 청소뿐만 아니라 변기에 각종 쓰레기를 다 집어넣어서 변기 뚫는 게 일의 반 이상이었다고 하더라. 마약 하는 아이들도 있었다"며 씁쓸함을 감추지 못했다.

그는 "하루 8~9시간 일하고 오시면 스스로 너무 더럽다고 느껴 2시간 가까이 목욕을 하셨다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

한편 주영훈은 2006년 12살 연하인 배우 이윤미와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.

<뉴시스>

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