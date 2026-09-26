타블로, 강혜정에게 혼난 사연…"코드쿤스트 음악 때문에"

그룹 에픽하이 타블로가 아내인 배우 강혜정에게 현관 비밀번호를 알려달라고 했다가 혼난 일화를 전했다.

24일 그룹 에픽하이의 유튜브 채널에는 코드쿤스트와 크러쉬, 미쓰라 진의 친동생이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

영상에서 코드쿤스트는 같은 동네에 사는 타블로와 우연히 마주쳤던 순간을 언급했다.

그는 "타블로 형이 집에 들어가려고 비밀번호를 누르고 있을 때 인사했다"며 당시 타블로가 자신의 앨범에 대해 먼저 물었다고 회상했다.

하지만 타블로의 기억은 조금 달랐다. 타블로는 "내 입장에서는 비밀번호를 누르고 있는데 (코드쿤스트가) 갑자기 자전거를 타고 나타나 뒤에서 헤드폰을 씌웠다"고 밝혔다.

이어 "음악이 나오는데 내가 비밀번호도, 누군지도 잊어버렸다. 내가 결혼했다는 사실도 까먹었다. 진짜 비밀번호를 잊어버렸다"고 너스레를 떨었다.

결국 타블로는 아내 강혜정에게 현관 비밀번호를 물어봤야 했다고.

그는 "혜정이한테 비밀번호를 알려달라고 했다가 엄청 혼났다. 몇 년을 살았는데 비밀번호도 모르냐고 하더라. 부부싸움 당할 뻔했다"고 털어놨다.

그러면서 코드 쿤스트를 향해 "너의 훌륭한 음악 때문에 부부싸움 날 뻔했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지