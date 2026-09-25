[아시안게임] 3대3 농구도 사상 첫 金 쐈다…형들도, 아우들도 '황금세대'

남자 농구 대표팀의 '금빛 기운'을 이어받은 3대3 대표팀이 아시안게임 사상 첫 우승을 차지하며 한국 농구 '황금세대'의 도래를 알렸다.



배길태 감독이 이끄는 남자 3대3 농구 대표팀은 25일 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 카타르를 19-10으로 꺾고 마침내 시상대 가장 높은 곳에 우뚝 섰다.

25일 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 3대3 농구 결승전 대한민국 대 카타르의 경기. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 환호하고 있다. 연합뉴스

3대3 농구가 아시안게임 정식 종목으로 채택된 이후 거둔 사상 첫 우승이다.



2018년 자카르타·팔렘방 대회 은메달, 2022년 항저우 대회 4위에 머물렀던 한국은 앞선 두 대회의 아쉬움을 씻어내고 마침내 값진 결실을 보았다.



앞선 두 대회와 달리 이번에 한국 3대3 농구 대표팀은 처음으로 프로 선수가 아닌 대학 선수를 내세워 아시안게임 첫 우승을 일궈냈다.



대표팀은 국가대표 트라이아웃을 통해 예비 명단을 꾸린 뒤, 진천선수촌 훈련을 거쳐 최종 4인을 선발하고 각종 국제대회에 참가하며 조직력을 다져왔다



5대5 농구 대학팀에서 활약하는 에이스들의 뛰어난 개인 기량과, 2024년부터 지휘봉을 잡아 3대3 농구를 깊이 연구해 온 배길태 감독의 치밀한 분석이 더해지며 '드림팀'이 완성됐다.



이들은 대회 전부터 각종 국제 대회에서 돌풍을 일으키며 우승을 예견해 왔다.



이주영, 김승우(이상 연세대), 이동근(고려대), 구민교(성균관대)로 뭉친 대표팀은 올해 4월 국제농구연맹(FIBA) 3대3 아시아컵 준우승을 합작했고, 지난달 FIBA 유스 네이션스리그 중앙·동아시아 지역 대회 종합 1위를 차지했다.

남자 3대3 농구, 사상 첫 금메달. 연합뉴스

이달 중순 중국에서 열린 23세 이하(U-23) 월드컵 실전까지 치르며 경쟁력을 끌어올린 끝에 아시안게임 정상에 올랐다.



이번 대회에서도 대표팀은 압도적인 경기력을 뽐냈다.



결승전을 앞두고 치른 5경기 동안 한국은 출전국 중 가장 높은 평균 20.8점을 쏟아부었고, 총 5경기 중 4경기에서 제한 시간 전에 21점에 먼저 도달해 경기를 끝내는 폭발력을 과시했다.



반면 실점은 평균 11.8점으로 묶으며 완벽한 공수 밸런스를 자랑했다.



아시아를 제패한 네 명의 선수는 본래 대학 무대에서 5대5 농구를 주력으로 삼는 한국 농구의 특급 유망주들이기도 하다.



네 선수 모두 올해 KBL 신인선수 드래프트 참가를 선언했으며, 특히 김승우와 구민교는 대학 졸업 전 프로에 직행하는 '얼리 엔트리'로 나선다.



대회 내내 보여준 개개인의 기량과 조화도 압도적이었다.



가드 이주영은 탁월한 돌파와 경기 조율 능력을 자랑하며 팀 내 최다인 평균 6.8득점을 기록, 공격의 선봉장 역할을 해냈다.



장신 슈터 김승우는 대회 기간 총 10개의 키 어시스트를 배달하며 힘을 보탰고, 이동근은 탁월한 운동 능력을 앞세워 6경기 동안 무려 35개의 리바운드를 걷어내며 골 밑을 완벽히 장악했다.



구민교 역시 1점슛 20개 중 17개를 적중시키는 높은 슛 효율을 뽐냈으며, 체격 대비 뛰어난 스피드와 파워를 바탕으로 거친 몸싸움과 3대3 특유의 스위치 수비까지 완벽하게 수행해 냈다.



한국 농구는 5대5 남자 대표팀이 2014년 이후 12년 만에 정상에 오른 데 이어, 3대3 농구에서도 사상 첫 금메달을 추가하는 쾌거를 이뤘다.



특히 패기 넘치는 어린 대학생 4인조가 당당히 금빛 낭보를 전하며 한국 농구의 밝은 미래를 예고했다.

<연합>

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