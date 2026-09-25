서울→부산 4시간30분… 추석 저녁 귀성길 정체 해소

추석 당일인 25일 저녁 주요 고속도로 귀성길의 교통 혼잡은 다소 해소된 것으로 나타났다. 반대로 귀경길은 곳곳에서 정체가 지속되고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오후 8시 기준 서울요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 목포 3시간 40분 등으로 귀경길 혼잡은 다소 해소됐다.

25일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 하행선 모습. 연합뉴스

서울에서 대구까지는 3시간 30분, 광주는 3시간 20분, 강릉은 2시간 40분, 대전은 1시간 30분 등이 소요된다.

다만 귀경길은 정체가 이어지고 있다.

각 도시에서 서울까지 예상 소요 시간은 부산 5시간 20분, 목포 5시간 20분, 울산 5시간, 광주 5시간, 대구 4시간 20분, 대전 3시간 10분, 강릉 2시간 50분 등이다.

주요 고속도로 상황을 보면 경부고속도로 부산 방향은 신갈 분기점 부근 2.68㎞, 기흥동탄 IC 부근 4.39㎞ 등 구간이 정체를 빚고 있다. 서울 방향은 옥산분기점 7.5㎞, 활천∼경주 부근 11㎞ 등에서 차량이 속도를 내지 못하고 있다. 서해안선 서울 방향 부안 부근 2㎞, 동군산∼동서천 분기점 부근 15㎞, 광천 부근 3㎞ 등에서도 정체가 이어지고 있다.

서울 시내 주요 도로도 비가 오는 데다 차량이 몰려 정체를 빚고 있다.

현재 올림픽대로 동부간선 분기점∼영동대교 남단 구간과 한남대교 남단∼반포대교 남단에 정체 상태가 이어지고 있고, 영동대교 남단∼성수대교 남단에서도 차량 행렬이 답답한 흐름을 보인다.

강변북로에서는 동호대교 북단∼반포대교 북단 구간이 정체 상태다. 북부간선도로도 묵동 IC∼월릉IC, 내부순환로 홍제램프∼연희램프 구간에서도 차량이 서행하고 있다.

공사는 귀성길 정체가 오후 7∼8시쯤, 귀경길 정체는 내일(26일) 새벽 2∼3시쯤 해소될 것으로 내다봤다.

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