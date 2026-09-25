젤렌스키 "미국, 3자회담 장소로 UAE 제안"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아와 우크라이나 간 평화 협상을 중재하는 미국이 3자 회담 장소로 아랍에미리트(UAE)를 제안했다고 25일(현지시간) 밝혔다.



젤렌스키 대통령은 온라인 기자회견에서 "3자회담 장소와 관련해 미국 측에서 UAE를 제안했다"며 "날짜에 대한 미국의 제안을 기다리고 있다"고 말했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. 로이터연합뉴스

지난 8일 젤렌스키 대통령은 3자 회담이 가을에 열리기를 원한다며 UAE, 스위스, 튀르키예 등을 후보지로 거론했다.



나흘 뒤인 지난 12일에는 UAE 아부다비의 왕세자 셰이크 칼리드 빈 무함마드 알나하얀이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나 3자 회담 장소를 제공하겠다는 의사를 전했다. 크렘린궁에서는 이 장소가 수용할만해 보인다는 긍정적인 평가와 함께 10월에 회담이 열릴 가능성이 있다는 언급까지 나왔다.



이날 젤렌스키 대통령은 지난 22일 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회를 계기로 이뤄진 도널드 트럼프 미국 대통령과의 만남에서 평화 협상에 대한 논의가 오갔다고 말했다. 또 이와 관련해 우크라이나가 유럽 측과, 미국이 러시아 측과 각각 소통한 뒤 10일 내로 결과물을 갖고 다시 접촉이 이뤄질 것이라고 부연했다.



유엔총회 연설 때 제시한 흑해 해상 휴전 방안에 대해서는 "이집트, 인도, 튀르키예 등의 요청이 있었고 우리도 같은 요청을 하고 있다"며 "흑해에서 대칭적인 휴전을 통해 농산물과 산업 관련 물품들이 문제없이 운송될 수 있도록 하자는 것"이라고 설명했다.



젤렌스키 대통령은 최근 존 랫클리프 미국 중앙정보국(CIA) 국장을 만난 것에 대해 질문받자 "러시아가 은밀한 병력 동원을 하리라는 데 공감대가 있다"고 언급했다. 젤렌스키 대통령은 러시아가 총선을 치른 뒤 대규모 동원령을 통해 병력을 확충할 것이라고 주장해왔다.



한편 젤렌스키 대통령은 지난 22일 뉴욕에서 다카이치 사나에 일본 총리와 첫 양자회담을 한 일에 대해 "전쟁 초기부터 아낌없는 지원을 보내준 것에 총리와 일본 국민에게 감사하다"고 말했다.



이날 문답에서는 우크라이나가 최근 북한군 포로 2명을 한국으로 보낸 것과 관련한 사안은 다뤄지지 않았다. 한국은 젤렌스키 대통령이 이 사실을 유엔 무대에서 일방적으로 언급한 일을 두고 비공개 합의를 어겼다고 지적한다.

<연합>

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