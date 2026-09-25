'다운증후군 작가' 서은혜 "임신 아냐, 아이 갖지 않는 것으로 합의"

다운증후군 작가 겸 배우 서은혜가 임신설을 부인했다.

서은혜는 25일 유튜브 채널 커뮤니티에 "느닷없는 임신설에 그냥 웃는다"며 "(초음파 사진은) 지인으로부터 받은 앱을 통해 추석인사 카드를 만드는 과정에서 우연히 생성된 AI 이미지"라고 밝혔다.

그는 "임신설은 전혀 사실이 아니며 아이는 갖지 않는 것으로 서로 합의하고 일상의 삶과 경제적 활동을 이어가고 있다"며 "해당 이미지를 SNS에 올려서 충분히 오해를 불러일으킬 수 있었습니다만 일종의 해프닝으로 여겨주시면 감사하겠다"고 말했다.

이어 "관련해서 많은 축하를 받기도 했다. 보내주신 축하는 저희 부부가 부모로부터의 완전한 독립과 경제적 자립을 위해 더 열심히 일하고 더 행복하게 사는 모습으로 보답하겠다. 감사하다"고 전했다.

앞서 서은혜는 이날 자신의 SNS에 남편 조영남과 나란히 앉아 초음파 사진을 들고 있는 이미지를 올렸다.

이후 임신설이 확산하자 해당 사진을 삭제했다.

한편 서은혜는 2022년 tvN 드라마 '우리들의 블루스'에서 한지민의 쌍둥이 언니 역할로 출연했다. 지난해 5월 발달장애인 일자리에서 만난 조영남과 결혼식을 올렸다.

<뉴시스>

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