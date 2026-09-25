배현진 "JYP 소속 가수들 팬이지만…박진영 위원장, 국감장 모시려 한다"

배현진 국민의힘 의원이 이재명 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장을 맡고 있는 가수 겸 프로듀서 박진영씨를 국정감사에 부를 계획이라고 밝혔다.

배 의원은 25일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "부득이 국감장에 JYP, 박진영 위원장을 모시려 한다"고 전했다.

이어 "이재명 대통령 직속 대중문화교류위원회가 추진하는 정부의 초대형 공연프로젝트의 상표권을 박진영 위원장의 회사 JYP가 독점 출원한 사실을 제가 문제 제기하니 '행사 법인에 이관할 예정'이라고 입장을 밝혔다"고 더했다.

그러면서 "애초 왜 그렇게 한지도 석연찮고 언제 할지 또 그게 맞는지 검토나 했을까요"라며 "장관급인 박진영 위원장의 자리는 공익 목적으로 만들어진 자리"라고 했다.

배 의원은 "나랏돈으로 해외 출장가고 사적 비즈니스하는 경우는 국민들이 용납한 적이 없는데 확인해 볼 필요가 생겼다"며 "대중 문화계에 파다한 지적과 우려대로 특혜인지 복마전인지 국민들께 직접 설명하셔야겠다. 우리는 '불공정'을 제일 싫어한다"고 했다.

마지막으로 "참고로 저는 JYP 소속 여러 가수들의 팬"이라고 덧붙였다.

<뉴시스>

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