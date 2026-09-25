제한속도 시속 80km 국도서 157km 질주… 난폭운전 50대 검거

추석 연휴에 제한속도가 시속 80㎞인 국도에서 최고 시속 157㎞로 질주하며 수십 차례 교통법규를 위반한 50대 운전자가 경찰에 붙잡혔다.

연합뉴스에 따르면 강원경찰청은 도로교통법상 난폭운전 혐의로 A(52)씨를 붙잡아 조사하고 있다고 25일 밝혔다.

경찰. 연합뉴스

A씨는 전날 오후 3시께 홍천군 화촌면 주음치리 국도 44호선에서 그랜저 승용차를 몰면서 과속과 급차선 변경 등 난폭운전을 한 혐의를 받는다.

경찰은 A씨가 진로 변경 위반과 이른바 ‘칼치기’ 등을 반복하는 모습을 발견하고 추격해 현장에서 붙잡았다.

조사 결과 A씨는 약 10분 동안 모두 22차례 교통법규를 위반한 것으로 파악됐다.

특히 선행 차량에 바짝 붙어 안전거리를 확보하지 않은 채 운전하거나 방향지시등을 켜지 않고 급차선 변경을 반복했다.

또 제한속도가 시속 80㎞인 도로에서 최고 시속 157㎞로 달렸으며, 시속 140㎞ 이상으로 운전한 것도 31차례 확인됐다.

A씨는 경찰에서 “원주에 있는 딸이 아파서 교통법규를 위반하게 됐다”고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 추석 연휴 과속과 난폭 운전 등 교통사고 위험을 높이는 중대 교통법규 위반 행위를 집중적으로 단속할 방침이다.

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