국립공원 탐방로 5곳 중 1곳 ‘사고 위험’…63%가 북한산·설악산에

국립공원 탐방로 5곳 중 1곳이 낙석·실족·추락 등 사고 위험이 높은 ‘경계’나 ‘위험’ 등급인 것으로 나타났다.

25일 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 더불어민주당 김주영 의원실이 국립공원공단으로부터 받은 ‘전국 국립공원 탐방로 안전성 평가 등급 현황’ 자료에 따르면 평가 대상 탐방로 730곳 중 4등급은 126곳, 5등급은 26곳으로 집계됐다. 취약구간으로 분류되는 4·5등급을 합하면 총 152곳으로 전체의 20.8%다.

김주영 의원이 공개한 국립공원공단 자료에 따르면 전국 730개 탐방로 중 152곳(20.8%)이 경계·위험 등급으로 분류되며, 2021년 이후 667건의 안전사고와 61명의 사망자가 발생했다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

탐방로 안전등급은 일반·관심·주의·경계·위험 등 5단계로 구분된다. 4등급(경계)은 탐방로 유실, 낙석·실족 위험 등 징후가 나타난 상태다. 5등급(위험)은 재해 위험성이 매우 높아 긴급한 정비가 필요한 구간을 뜻한다.

공원별로는 북한산 탐방로가 143곳 중 58곳(40.6%)으로 경계·위험 등급 비율이 가장 높았다. 설악산은 111곳 중 38곳(34.2%), 오대산은 21곳 중 7곳(33.3%)이 4·5등급이었다. 특히 북한산과 설악산 두 곳에만 전체 4·5등급 탐방로의 63.2%인 96곳이 몰려 있었다. 긴급정비가 필요한 5등급도 전체 26곳 가운데 20곳(76.9%)이 두 공원에 집중됐다.

북한산과 설악산은 탐방객이 많이 찾는 대표적인 국립공원이다.

지난해 북한산 탐방객은 총 753만3114명, 설악산은 187만405명으로 두 공원에만 940만 명이 넘는 탐방객이 다녀갔다. 지난해 전국 국립공원 탐방객 4331만477명의 21.7%에 해당한다. 이용객이 집중되는 곳과 위험 탐방로가 몰린 곳이 겹치는 만큼 우선적인 점검과 정비가 필요해 보인다.

실제 국립공원 내 안전사고도 매년 100건 이상 발생하고 있다.

2021년부터 2026년 6월까지 발생한 안전사고는 총 667건으로 61명이 숨지고 606명이 다쳤다. 연도별로 2021년 125건, 2022년 131건, 2023년 119건, 2024년 118건, 2025년 123건으로 집계됐다.

신규 국립공원 탐방로는 안전등급이 매겨지지 않았다. 공단이 제출한 자료는 2019년 국립공원연구원 안전성 평가를 기준으로 작성돼 2023년 지정된 팔공산과 2026년 지정된 금정산은 평가 대상에 포함되지 않았다.

김주영 의원은 “위험등급이 높은 구간은 정비 우선순위를 명확히 정해 선제적으로 관리하고, 사고 위험을 사전에 줄여야 한다”며 “공단은 신규 국립공원을 포함한 전국 탐방로를 전면 재평가하고, 기후재난에 따라 위험 변화를 신속하게 반영할 수 있는 상시 안전관리체계를 구축해야 한다”고 강조했다.

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