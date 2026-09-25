김지연, 축복 받은 체질... “그만뒀을 수도”

배우 김지연이 데뷔 후 체중 변화가 크지 않았다고 밝히며 평소 체중 관리에 대한 생각을 전했다.

배우 김지연이 데뷔 후 체중 변화가 크지 않았다고 밝히며 평소 체중 관리에 대한 생각을 전했다. ‘“고백하면 욕한다” 김지연 박서함, 애사친 맞아?! 현실케미 폭발 “너에게 다이브”’ 영상 캡처. 유튜브하지영

김지연은 최근 유튜브 채널 ‘유튜브하지영’을 통해 공개된 채널A 새 드라마 ‘너에게 다이브’ 출연진 인터뷰 ‘“고백하면 욕한다” 김지연 박서함, 애사친 맞아?! 현실케미 폭발 “너에게 다이브”’에 참여했다. 이날 인터뷰에서는 김지연과 박서함이 함께 이야기를 나누며 외모 관리와 평소 생활습관 등에 관한 대화를 이어갔다.

대화 도중 박서함은 김지연의 얼굴을 보며 잘 붓지 않는 것 같다며 부러움을 드러냈다. 평소 촬영이나 방송 활동을 하는 연예인들에게 부기는 신경 쓰일 수 있는 부분이다. 박서함의 말에 김지연은 자신의 경우 “잘 안 붓는다”고 설명했다.

김지연은 평소 식사 시간이나 전날 무엇을 먹었는지에 대해서도 특별히 예민하게 관리하지 않는다고 밝혔다.

체중에 대해서도 비슷한 설명을 내놨다. 김지연은 데뷔 이후에도 체중이 크게 달라지지 않았다며 자신은 이른바 살이 쉽게 찌지 않는 체질이라고 설명했다.

김지연은 이러한 자신의 체질을 장점으로 꼽기도 했다. 그는 자신이 가장 큰 축복이라고 생각하는 부분 가운데 하나가 체중 변화가 크지 않은 점이라고 밝혔다. 그러면서 평소 먹는 것을 좋아한다는 사실도 함께 전했다.

연예계에서는 작품이나 역할에 따라 체중을 조절해야 하는 경우가 있지만, 김지연은 자신에게 지속적으로 다이어트를 요구하는 환경이었다면 “그만뒀을 수도 있겠다”는 솔직한 생각도 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지