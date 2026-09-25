오윤아, 추석 갈비찜도 다이어트식으로…"설탕은 안 써"

배우 오윤아가 추석맞이 설탕을 넣지 않은 다이어트 갈비찜 레시피를 공개했다.

오윤아는 최근 자신의 유튜브 채널 'Oh!윤아'에 '윤아 PICK! 단백질 가득 다이어트 레시피'라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 오윤아는 "추석맞이 다이어트 갈비찜을 해보겠다"며 직접 요리에 나섰다.

오윤아가 밝힌 다이어트 갈비찜의 비법은 설탕을 사용하지 않는 것이었다. 그는 갈비찜 양념을 만들며 "설탕은 절대 안 쓴다"고 밝혔다.

단맛은 올리고당과 매실로 냈다. 오윤아는 "무조건 올리고당과 매실"이라고 설명했으며, 여기에 배를 넣어 자연스러운 단맛을 더했다.

설탕 등 당류 섭취를 줄이는 것은 체중 관리에 도움이 될 수 있다. 특히 추석에는 갈비찜과 송편, 수정과 등 열량과 당 함량이 높은 음식을 한꺼번에 먹기 쉬워 섭취량을 조절하는 것이 중요하다. 식품의약품안전처도 명절에는 음식 종류가 다양하고 과식하기 쉬운 만큼 평소 식사량을 고려해 섭취량을 조절할 필요가 있다고 안내하고 있다.

영상을 본 네티즌들은 "요리 천재다", "다이어트 중인데 해 먹어봐야겠다", "오윤아 갈비찜 밀키트 출시가 시급하다" 등의 반응을 보였다.

<뉴시스>

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