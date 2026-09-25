추석 연휴 화재 5년간 2077건…3건 중 1건은 주거시설

최근 5년 추석 연휴 기간 발생한 화재는 2077건으로 나타났다. 이 가운데 아파트 등 주거시설 화재가 35%를 차지했다.

더불어민주당 조인철 의원이 소방청에서 제출받은 자료에 따르면 추석 연휴 기간 발생한 화재는 2021년 397건, 2022년 309건, 2023년 455건, 2024년 451건, 2025년 465건으로 집계됐다. 5년간 총 2077건이다.

추석 연휴 주거시설 화재 관련 현황. 더불어민주당 조인철 의원실 제공

특히 아파트, 단독주택 등에서 발생한 화재가 733건으로 집계됐다. 전체 화재 가운데 주거시설 화재가 차지하는 비율인 27.2%보다 8.1%포인트 높은 수준이다.

주거시설 화재 원인으로는 음식 조리 중 과열·자리 비움, 담배꽁초 투기 등 ‘부주의’가 341건(46.5%)으로 절반 가까이 차지했다. 이어 조리기구·가전기기 다중 연결에 따른 과부하 및 접촉 불량 등 ‘전기적 요인’이 229건(31.2%), 부품 노후·마모 등 ‘기계적 요인’이 33건(4.5%) 이었다.

인명피해도 사망 2명과 부상 51명으로 집계됐다. 재산피해는 약 33억 원에 달했다.

조 의원은 “명절 특성상 가정 내 음식 조리와 온열·전열기구사용이 늘어나면서 평상시보다 주택 화재 비중이 크게 높아져 각별한 주의가 요구된다.”며 “귀성길에 오르기 전 기본 안전 수칙을 지켜 안전하고 편안한 한가위를 보내시길 바란다”고 밝혔다.

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