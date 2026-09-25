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추석 연휴 화재 5년간 2077건…3건 중 1건은 주거시설

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김세희 기자 saehee0127@segye.com

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최근 5년 추석 연휴 기간 발생한 화재는 2077건으로 나타났다. 이 가운데 아파트 등 주거시설 화재가 35%를 차지했다.

 

더불어민주당 조인철 의원이 소방청에서 제출받은 자료에 따르면 추석 연휴 기간 발생한 화재는 2021년 397건, 2022년 309건, 2023년 455건, 2024년 451건, 2025년 465건으로 집계됐다. 5년간 총 2077건이다.

추석 연휴 주거시설 화재 관련 현황. 더불어민주당 조인철 의원실 제공
추석 연휴 주거시설 화재 관련 현황. 더불어민주당 조인철 의원실 제공

특히 아파트, 단독주택 등에서 발생한 화재가 733건으로 집계됐다. 전체 화재 가운데 주거시설 화재가 차지하는 비율인 27.2%보다 8.1%포인트 높은 수준이다.

 

주거시설 화재 원인으로는 음식 조리 중 과열·자리 비움, 담배꽁초 투기 등 ‘부주의’가 341건(46.5%)으로 절반 가까이 차지했다. 이어 조리기구·가전기기 다중 연결에 따른 과부하 및 접촉 불량 등 ‘전기적 요인’이 229건(31.2%), 부품 노후·마모 등 ‘기계적 요인’이 33건(4.5%) 이었다.

 

인명피해도 사망 2명과 부상 51명으로 집계됐다. 재산피해는 약 33억 원에 달했다.

 

조 의원은 “명절 특성상 가정 내 음식 조리와 온열·전열기구사용이 늘어나면서 평상시보다 주택 화재 비중이 크게 높아져 각별한 주의가 요구된다.”며 “귀성길에 오르기 전 기본 안전 수칙을 지켜 안전하고 편안한 한가위를 보내시길 바란다”고 밝혔다.


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